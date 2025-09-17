Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea17 septembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Jandarmii din Bacău au sărit în ajutorul unui bărbat care și-a pierdut cunoștința pe stradăBărbat din Bacău, prins beat la volan după ce a avariat trei mașiniLucrări de asfaltare pe Autostrada A7 Focșani – Bacău, Lot 2 Domnești-Târg – RăcăciuniAdolescent de 15 ani prins la volan în UrecheștiPrimarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu: „Directorii de școli să-și facă treaba cu responsabilitate, nu cu liste de cumpărături pentru părinți”Fotbal/ Liga 2: FC Bacău deschide etapa a șaptea. Cu FC Bihor, la TVNutriția terapeutică – parte integrantă a vindecării la Spitalul Județean de Urgență BacăuGuvernul limitează consumul de hârtie la 15 coli pe zi pentru funcționarii publici