Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea9 septembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Băcăuanii rămân fără apă caldă între 15 și 17 septembrieFocar de rabie confirmat la Urechești. Autoritățile dispun măsuri stricte de prevenireVIDEO: Șofer reținut după ce a provocat un accident în Gioseni și a fugit de la locul fapteiCod galben de instabilitate atmosferică, emis de meteorologi pentru mai multe regiuni ale țăriiJudețul Bacău, motorul importurilor din Regiunea Nord-Est, dar cu exporturile pe frânăGuvernul stabilește noile reguli și valorile burselor școlare pentru anul 2025-2026Secția ORL a Spitalului Județean de Urgență Bacău, mutată în spații modernizate din Clădirea MaternitățiiGest de spirit civic la Bacău: un portofel pierdut a fost returnat de o doamnă cu ajutorul jandarmilor