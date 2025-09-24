Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău organizează vernisajul expoziției de fotografie „Bacăul așa cum îl vezi tu”

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” din Bacău organizează, pe 4 octombrie 2025, la ora 13:00, vernisajul expoziției de fotografie intitulată „Bacăul așa cum îl vezi tu”, care va avea loc la sediul muzeului, situat pe strada Aleea Parcului nr. 9. Evenimentul face parte din proiectul cultural „Promovăm patrimoniul băcăuan”.

În cadrul acestui proiect, instituția a lansat un concurs de fotografie destinat pasionaților care iubesc Bacăul și doresc să evidențieze patrimoniul său cultural și natural. La concurs s-au înscris 98 de băcăuani, iar 17 fotografii selectate, considerate cele mai reprezentative și conforme criteriilor impuse de specialiștii muzeului, vor fi expuse publicului.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitare în perioada 4 octombrie – 4 noiembrie 2025, urmând ca ulterior să fie itinerată și în alte locații care vor fi anunțate din timp.

Tema concursului a vizat patrimoniul natural și istoric al județului Bacău, incluzând localități precum Berești-Tazlău, Dofteana, Luizi-Călugăra, Ștefan cel Mare, Valea Budului, orașele Comănești și Târgu Ocna, dar și municipiul Bacău. Fotografiile au fost realizate fie cu telefonul mobil, fie cu aparatul foto, fără a fi prelucrate cu mijloace profesionale sau AI.

Publicul și participanții la vernisaj vor avea ocazia să cunoască autorii celor 17 lucrări selectate și să admire diversitatea patrimoniului băcăuan prin prisma viziunii fotografilor locali.

Managerul instituției, Dr. Gabriela Gurău, a transmis invitația tuturor iubitorilor și promoterilor patrimoniului cultural al Bacăului de a participa la eveniment.