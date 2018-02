Le-a venit și rândul comercianților de bijuterii să fie călcați de comisarii băcăuani ai Protecției Consumatorilor. Astfel, recent, a fost derulat un controlul la nivel național prin care s-a urmărit verificarea modului în care comercianții înțeleg să respecte prevederile legale în vigoare. Acțiunea intervine în contextul existenței a numeroase reclamații venite pe adresa instituției de control cu privire la bijuteriile falsificate. Astfel, comisarii băcăuani, sprijiniți de reprezentantul local al Direcției Generale de Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces Kimberley (DGMPPPPK), au constat că unele bijuterii prezentau abateri de la legislația în vigoare. „Au fost identificate și confiscate peste 92 de grame de bijuterii din metal alb nemarcate care erau expuse spre comercializare, dar și circa 52 de grame de alte bijuterii pe care comerciantul, la fel, încerca să le valorifice, fără însă a deține documente de proveniență”, a declarat Alin Năstasă, șeful Protecției Consumatorilor Bacău. Toate bijuteriile confiscate au fost predate, conform procedurilor, Trezoreriei Statului. Totodată, comerciantul prins în ofsaid s-a ales și cu o amendă contravențională de 6.000 de lei și două avertismente. Protecția Consumatorilor le recomandă băcăuanilor să achiziționeze bijuterii din metale prețioase numai de la persoane autorizate. În plus, consumatorii trebuie să se asigure că bijuteria este însoțită de un certificat de calitate din care să reiasă conținutul de metal prețios, calitatea și masa pietrei prețioase înglobată în montură. Pentru orice nelămurire sau suspiciune legată de bijuteria achiziționată, consumatorii se pot adresa specialistului Direcției Generale de Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces Kimberley (DGMPPPPK) din cadrul ANPC în vederea analizei obiectului respectiv. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.