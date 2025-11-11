Claudiu Târziu: „Dreptul la viață nu se negociază. Europa nu trebuie să transforme avortul într-un drept fundamental obligatoriu pentru toate statele membre.”

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, a anunțat public o poziție fermă împotriva inițiativei cetățenești europene „My Voice, My Choice”, discutată în această săptămână în Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitate de Gen (FEMM) din Parlamentul European.

Inițiativa solicită recunoașterea avortului ca „drept fundamental” în Uniunea Europeană și obligarea statelor membre să asigure acces gratuit și necondiționat la întreruperea de sarcină.

Raportul comisiei FEMM — adoptat cu majoritate — cere Comisiei Europene să creeze un cadru legislativ unitar privind accesul la avort, să includă această procedură în sistemele publice de sănătate ale tuturor statelor membre și să analizeze modificarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, pentru a include explicit avortul între drepturile garantate.

Documentul urmează să fie supus votului în plenul Parlamentului European în perioada următoare.

„Nu este vorba doar despre o decizie politică, ci despre însăși definiția demnității umane”

Într-o declarație oficială, europarlamentarul Claudiu Târziu a avertizat asupra consecințelor majore pe care adoptarea unei astfel de inițiative le-ar putea avea pentru societatea europeană:

„Această propunere reprezintă un pas grav în direcția transformării unei probleme profund umane, morale și spirituale într-o simplă decizie tehnico-administrativă.

Avortul nu poate fi redus la un ‘serviciu medical’ standardizat. El implică viața unui copil nenăscut și conștiința femeii.

Introducerea avortului ca drept fundamental înseamnă transformarea culturii europene într-una a renunțării, a slăbirii legăturilor umane și a relativizării vieții.”

Trei riscuri majore pentru statele membre

Claudiu Târziu a identificat trei direcții de risc pe care le consideră esențiale:

Limitarea suveranității naționale „Astăzi, fiecare stat își stabilește singur legislația privind avortul. Dacă Uniunea impune reguli unice, atunci tradițiile, cultura și valorile naționale vor fi ignorate în favoarea unei ideologii centralizate la Bruxelles.” Presiuni asupra medicilor „În țările în care avortul este considerat drept fundamental, medicii care refuză din motive de conștiință sunt intimidați și marginați. Libertatea profesiei medicale trebuie protejată.” Lipsa sprijinului real pentru femei „Adevărata libertate nu este să împingem o femeie în criză să ia o decizie dificilă singură. Este să o sprijinim real: cu consiliere, ajutor material, solidaritate umană. Nu cu soluții impuse, standardizate și reci.”

„România are o tradiție creștină și culturală în care viața este considerată sacră”

Târziu a subliniat că România trebuie să-și păstreze identitatea morală și valorile fundamentale:

„România are o tradiție creștină și culturală în care viața este considerată sacră. Majoritatea românilor cred că statul trebuie să ajute femeia și copilul, nu să transforme avortul într-o soluție ‘normală’ și finanțată complet din bani publici.

Viața este primul drept al omului. Dacă el devine relativ, toate celelalte drepturi își pierd valoarea.”

Poziția politică: vot împotrivă în plen

Europarlamentarul a confirmat că va vota împotriva raportului FEMM în plenul Parlamentului European:

„Nu pentru a judeca pe cineva. Nu pentru a minimaliza dramele reale. Ci pentru că dreptul la viață este fundamentul tuturor drepturilor. Voi vota pentru viață, pentru femei sprijinite, pentru copii apărați, pentru o Europă care nu-și pierde sufletul.”

Inițiativa „My Voice, My Choice” a fost lansată în 2024 de mai multe organizații pro-choice din Europa, cu scopul de a cere Uniunii Europene recunoașterea avortului ca drept fundamental. Potrivit procedurii, dacă se strâng cel puțin un milion de semnături din cel puțin șapte state membre, Comisia Europeană este obligată să analizeze propunerea legislativă.

Claudiu Târziu reafirmă poziția sa conservatoare și pro-viață, avertizând asupra unei posibile uniformizări ideologice la nivel european și pledând pentru protejarea suveranității statelor și a valorilor tradiționale.

Proiect susținut de ECR