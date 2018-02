în schimb, de luna aceasta, pentru toţi judiciarii sporul de risc a crescut de la cinci la zece procente Cei mai mulţi dintre poliţişti care au pierdut sporul de 40 de procente la salariu, acordat pentru permanenţa la domiciliu, sunt din structura rurală. Ei stăteau la dispoziţie, gata să intervină în cazul unui eveniment, iar instituţia îi recompensa cu bani în plus. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

