Cine răspunde când legea nu ţine pasul cu violenţa stradală?

Ieri, Craiova a fost zguduită de un incident sângeros: o bătaie generală în mijlocul străzii, cu bâte şi corpuri contondente, soldată cu moartea unui om şi cu mai mulţi răniţi.

Ca locuitor al oraşului Bacău , dar şi ca cetăţean care observă de ani de zile evoluţia fenomenului violenţei urbane, mă întreb:

– Este suficient ce face Poliţia?

– Are la dispoziţie cadrul legal necesar?

– Mă simt în siguranţă?

– Mai mult, legea — aşa cum este azi — îi permite Poliţiei să intervină eficient în astfel de cazuri?

Cazul de ieri ar trebui să fie un semnal de alarmă: societatea plăteşte cu viaţa când legea, instituţiile şi resursele nu stau la nivelul provocărilor.

Siguranţa nu este doar responsabilitatea Poliţiei — este şi a legii, a autorităţilor locale, a societăţii civile, a fiecărui cetăţean.

Legea există într-o măsură — dar nu este suficient să ai reguli — este nevoie să le şi aplici eficient, rapid, consecvent. Iar când aplicarea nu se face, încrederea scade, frica creşte, iar tragedii precum cea de ieri rămân posibile.

Alexandru Turcu

