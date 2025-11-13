Chimcomplex Borzești investește în energie verde: o nouă centrală fotovoltaică de 14 MW va alimenta platforma industrială

Regenerarea platformei industriale Chimcomplex S.A. Borzești intră într-o nouă etapă odată cu demararea construcției unei centrale fotovoltaice de 14 MW, menită să asigure energie curată pentru activitatea companiei. Proiectul este finanțat prin Fondul pentru modernizare, în baza contractului de finanțare nr. 1241, semnat pe 25 septembrie 2025 cu Ministerul Energiei.

Investiția are o valoare totală de 46,3 milioane de lei, din care 21,56 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile. Lucrările sunt deja în curs, iar centrala urmează să fie pusă în funcțiune până la finalul anului 2026.

Noua unitate va fi amplasată în patru zone ale platformei chimice, iar energia produsă va fi folosită exclusiv pentru autoconsum, reducând dependența de sursele convenționale. Potrivit estimărilor, centrala va asigura aproximativ 9,7% din energia necesară pe platformă și va contribui la scăderea emisiilor de CO₂ cu peste 9.000 de tone anual.

„Această investiție continuă direcția noastră strategică orientată spre eficiență energetică și sustenabilitate. Am construit la Borzești, în 2010, prima centrală de cogenerare, am continuat la Râmnicu Vâlcea în 2023 cu cea mai mare centrală de cogenerare inaugurată în România în ultimii 14 ani și cu o instalație de trigenerare unică în regiune. Proiectele integrează soluții tehnologice avansate care reduc amprenta de carbon și valorifică inteligent resursele disponibile”, au transmis reprezentanții Chimcomplex.

În prezent, 25,3% din energia sustenabilă consumată la Borzești provine din centrala de cogenerare, restul fiind preluat din sistemul energetic național.

Prin noul proiect, Chimcomplex își consolidează poziția de lider în tranziția verde a industriei chimice românești, demonstrând că modernizarea și performanța pot merge mână în mână cu responsabilitatea față de mediu.