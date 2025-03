Campionatul de fotbal din Portugalia nu se numara printre cele mai vizionate competitii, dar cu toate acestea nu trebuie sa uitam ca Primeira Liga a dat fotbalului nume importante, Cristiano Ronaldo fiind un foarte bun exemplu in acest sens.

Din Portugalia sunt transferati jucatori de foarte buna calitate la echipele mari din Europa, iar acesta este deja un motiv foarte bun pentru a viziona mai des meciurile din acest campionat.

Fiind infiintata in anul 1938, Primeira Liga ne ofera o lupta crancena ce se da anual intre Benfica Lisabona, FC Porto si Sporting Lisabona, insa ocazional apar si surprize, asa ca este un campionat destul de spectaculos.

Iata care sunt cele mai mari echipe de fotbal din Portugalia pe care ar trebui sa le urmaresti mai des, daca iubesti fotbalul:

1. Benfica Lisabona

Dat fiind faptul ca Benfica Lisabona a castigat cele mai multe titluri de-a lungul timpului in Portugalia, articolul nostru nu putea incepe altfel decat cu acest club!

Benfica este o echipa de mare succes din Portugalia, avand o istorie impresionanta, acest club luand nastere la data de 28 februarie 1904.

Cunoscuti ca Vulturii sau Campionii, dupa cum mai sunt ei porecliti, acestia au reusind sa domine fotbalul portughez in diferite editii de campionat. Au reusit sa castige titlul de campioni de 38 de ori, dar au obtinut si alte trofee importante la nivel national.

In palmaresul clubului Benfica Lisabona se mai regasesc si 26 Cupe ale Portugaliei, 7 Cupe Ale Ligii, 6 Supercupe ale Portugaliei, iar de 3 ori au reusit sa castige competitia „Campeonato de Portugal”.

Benfica Lisabona a reusit chiar sa se impuna si in fotbalul mare, exceland in competitiile europene. Aceasta echipa a reusit sa castige de doua ori Liga Campionilor, ceea ce este o realizare cu care putine echipe se pot lauda!

De-a lungul timpului, la Benfica au jucat o multime de fotbalisti mari precum: Eusebio, Rui Costa, Borges Coutinho, Diamantino Miranda si altii.

2. Sporting Lisabona

Sa discutam si despre rivala din oras a Benficai si totodata despre campioana la zi a campionatului de fotbal din Portugalia: Sporting Lisabona.

Este clubul care l-a dat fotbalului pe Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai buni jucatori din toate timpurile, date fiind nenumaratele recorduri inregistrate de-a lungul timpului.

Cu o istorie de 118 ani, Leii sau Alb-Verzii, dupa cum mai sunt numiti cei de la Sporting Lisabona, au reusit sa obtina o multime de realizari prin intermediul carora au cucerit inimile a o multime de fani. De exemplu, in clubul oficial al suporterilor s-au inregistrat nu mai putin de 97.000 de membri, ceea ce este, la randul sau, o realizare notabila.

Cu toate acestea, Sporting a fost foarte mult timp in umbra celor de la Benfica. Au castigat Campionatul Portugaliei de 19 ori, Cupa Portugaliei de 17 ori, Supercupa Portugaliei de 9 ori si de 4 ori „Campeonato de Portugal”. Sunt destul de multe trofee pentru a fi considerat un club mare!

De asemenea, Sporting impresioneaza si atunci cand participa in competitiile europene. Acest club a reusit sa castige Cupa Cupelor, un trofeu cu care fanii se mandresc si astazi, la mul timp de la obtinerea acelei realizari.

Trebuie sa subliniem si faptul ca Sporting Lisabona a contribuit decisiv la dezvoltarea unor jucatori de renume precum Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Simao Sabrosa, Ricardo Quaresma, Nani si altii.

3. Porto

Cu o varsta de 131 de ani, Porto este un club de fotbal foarte indragit in Portugalia, iar asta mai ales datorita performantelor inregistrate de-a lungul timpului.

Porto a castigat de 30 de ori titlul de Campioana a Portugaliei, Cupa Portugaliei a fost cucerita de 20 de ori, iar Supercupa Portugaliei a fost castigata de 23 de ori. Toate aceste trofee fac ca vitrina clubului sa fie tot mai neincapatoare!

Porto este un club mare nu doar datorita performantelor inregistrate pe plan intern, ci mai ales datorita succeselor obtinute in competitiile europene. Dragonii au reusit sa castige Liga Campionilor de 2 ori, Europa League de 2 ori, Supercupa Europei o data, dar totodata au obtinut si 2 Cupe Intercontinentale.

Sunt realizari cu care orice club din Europa si-ar dori sa se poata lauda, insa nu sunt chiar atat de usor de obtinut!

Tricoul celor de la Porto a fost purtat de o multime de jucatori legendari precum Deco, Ricardo Carvalho, Hulk, Radamel Falcao, Pepe si multi altii.

Fotbalul din Portugalia este, fara indoiala, cu mult peste cel din Romania, iar asta o putem vedea nu numai in ceea ce priveste realizarile din competitiile europene, ci si analizand valoarea loturilor pe care cluburile din Portugalia le au. Cu toate acestea, exista si asemanari! De exemplu, probabil ca nu stiai ca Betano, agentia de pariuri foarte populara in Romania care sponsorizeaza diferite cluburi importante de la noi, este activa si in Portugalia!

Betano este sponsor al celor trei cluburi importante din Portugalia: Sporting CP, SL Benfica si FC Porto. Mai rar intalnesti o astfel de situatie, in care trei mari rivale sa poarte numele aceluiasi sponsor pe piept!

Cel mai probabil ca si pariorii din Portugalia, la fel precum cei din Romania, pot fi recompensati cu un bonus fara depunere Betano, asa ca sunt destul de multe asemanari intre fotbalul din aceasta tara si fotbalul de la noi.

Poate ca ar merita sa mentionam in articolul nostru si cluburi precum Belenenses, echipa care a castigat titlul de campioana a Portugaliei o data, in 1946, sau Boavista, castigatoarea campionatului din 2001.

Acestea fiind spuse, suntem de parere ca fotbalul din Portugalia merita toata atentia noastra!