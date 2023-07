Cei mai buni piloti de Formula 1 din istorie

Formula 1 este unul dintre cele mai populare sporturi de pe planeta. Tribunele sunt de regula pline la toate cursele, indiferent unde se desfasoara acestea. Ele sunt transmise in foarte multe tari de pe intreg globul pamantesc.

In acest sport cu motor au facut istorie de-a lungul timpului mai multi piloti. Este foarte greu sa alcatuiesti un top al lor pentru ca poate fi contestat de oricine. Eu l-am alcatuit in functie de numarul de curse castigate de fiecare pilot.

10. Niki Lauda

Banii pe care ii avea l-au ajutat sa intre in Formula 1, insa fara talent, el nu ar fi rezistat in competitie. Iata cateva aspecte din cariera lui:

Prima cursa: 1971 Marele Premiu al Austriei

Titluri de campion: 3 (1975, 1977, 1984)

Numarul de curse: 171

Numarul de victorii: 25

Numarul de pole positions: 24

Puncte obtinute in cariera: 420.5

9. Jackie Stewart

A fost unul dintre pilotii care a militat pentru standarde mai bune de siguranta. Este un pionier in introducerea castilor actuale, a centurilor de siguranta, a echipelor medicale mobile si a multor altor masuri de siguranta. Cateva aspecte din cariera lui sunt urmatoarele:

Prima cursa: 1965 Marele Premiu al Africii de Sud

Titluri de campion: 3 (1969, 1971, 1973)

Numarul de curse: 99

Numarul de victorii: 27

Numarul de pole positions: 17

Puncte obtinute in cariera: 360

8. Nigel Mansell

Multi il considera ca fiind unul dintre cei mai ghinionisti piloti din Formula 1. Si asta pentru ca a ratat mai multe titluri de campion la mustata, el terminand pe locul al 2-lea. Ramane totusi in istoria ca un nume mare si are urmatoarele statistici:

Prima cursa: 1980 Marele Premiu al Austriei

Titluri de campion: 1 (1992)

Numarul de curse: 187

Numarul de victorii: 31

Numarul de pole positions: 32

Puncte obtinute in cariera: 482

7. Fernando Alonso

Spaniolul este recunoscut pentru stilul sau de pilotaj agresiv si lipsit de frica. A petrecut 3 ani in Formula 1 pana a obtinut primul sau titlu de campion.

Concureaza si in momentul de fata, iar daca esti pasionat de Formula 1 poti chiar sa joci la pariuri online pe victoria spaniolului. Pana in prezent Alonso se poate lauda cu urmatoarele cifre:

Prima cursa: 2001 Marele Premiu al Australiei

Titluri de campion: 2 (2005, 2006)

Numarul de curse: 367

Numarul de victorii: 32

Numarul de pole positions: 22

Puncte obtinute in cariera: 2192

6. Ayrton Senna

A fost un pilot brazilian extrem de talentat si carismatic. Ii placea foarte mult viteza si era foarte ambitios. Din pacate, a murit chiar pe pista, in 1994 la San Marino. Lasa in urma o mostenire colosala, iar cateva cifre din cariera lui ar fi:

Prima cursa: 1984 Marele Premiu al Braziliei

Titluri de campion: 3 (1988, 1990, 1991)

Numarul de curse: 161

Numarul de victorii: 41

Numarul de pole positions: 65

Puncte obtinute in cariera: 610

5. Max Verstappen

Este fiul unui fost pilot de Formula 1, este vorba despre Jos Verstappen. In momentul de fata este in competitie si concureaza cu mare succes, el fiind campionul ultimilor ani. Statistica lui arata in felul urmator:

Prima cursa: 2015 Marele Premiu al Australiei

Titluri de campion: 2 (2021, 2022)

Numarul de curse: 172

Numarul de victorii: 42

Numarul de pole positions: 26

Puncte obtinute in cariera: 2240.5

4. Alain Prost

Avea un stil de pilotaj foarte meticulos si a fost cel mai mare rival al regretatului Ayrton Senna. Era foarte inteligent si foarte precis, dar ii placea foarte mult si viteza. Cifrele sale arata dupa cum urmeaza:

Prima cursa: 1980 Marele Premiu al Argentinei

Titluri de campion: 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

Numarul de curse: 199

Numarul de victorii: 51

Numarul de pole positions: 33

Puncte obtinute in cariera: 768.5

3. Sebastian Vettel

Germanul s-a retras anul trecut dupa ce a petrecut 15 in aceasta competitie, fiind la 5 echipe diferite. A dominat in Formula 1 cativa ani buni si a fost cel mai tanar campion mondial din istorie, la 23 de ani si 133 de zile. Iata cateva aspecte din cariera lui:

Prima cursa: 2007 Marele Premiu al SUA

Titluri de campion: 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Numarul de curse: 300

Numarul de victorii: 53

Numarul de pole positions: 57

Puncte obtinute in cariera: 3098

2. Michael Schumacher

In Formula 1 exista o era care se numeste Michael Schumacher pentru ca acest pilot practic nu a avut rival in multi ani in care a activat. Era foarte dedicat, pasionat si bineinteles extrem de talentat. Cateva dintre datele statistice din cariera lui sunt urmatoarele:

Prima cursa: 1991 Marele Premiu al Belgiei

Titluri de campion: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Numarul de curse: 308

Numarul de victorii: 91

Numarul de pole positions: 68

Puncte obtinute in cariera: 1566

1. Lewis Hamilton

Multi il considera pe Luis Hamilton cel mai bun pilot din istoria Formulei 1. A castigat curse in 30 de tari diferite, iar asta spune multe despre el. Este inca in activitate si incearca sa isi imbunatateasca palmaresul care acum arata asa:

Prima cursa: 2007 Marele Premiu al Australiei

Titluri de campion: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Numarul de curse: 319

Numarul de victorii: 103

Numarul de pole positions: 103

Puncte obtinute in cariera: 4511.5

In final mentionez alti cativa piloti care au impresionat in Marele Circ. Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi sau Mika Hakkinen au facut si ei istorie in Formula 1 castigand multe curse si titluri de campioni mondiali.