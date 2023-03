Astăzi, premierul României a anunțat că are un nou consilier: o Inteligență Artificială (IA) pe nume Ion, care va da sfaturi în materie de guvernare. Ion (http://ion.gov.ro) se află încă în stadiul în care trebuie să învețe, de aceea, Deșteptarea.ro a stat de vorbă cu cea mai cunoscută Inteligență Artificală – Chat GPT – despre acest consilier.

ChatGPT este o inteligență artificială antrenată și dezvoltată de OpenAI, o organizație de cercetare cu sediul în San Francisco, California. OpenAI este o companie privata, fara scop lucrativ, fondata in 2015 de catre un grup de lideri din domeniul tehnologiei, printre care se numara Elon Musk și Sam Altman.

Înainte de toate, ChatGPT nu aflase, încă, de numire lui Ion la cabinetul premierului Ciucă, dar a spus că nu este un lucru surprinzător, deoarece inteligența artificială devine din ce în ce mai utilizată în guvernare și în alte domenii. „AI poate fi utilizat pentru a procesa și analiza datele, pentru a identifica modele și tendințe și pentru a oferi recomandări pe baza acestor informații. Cu toate acestea, este important ca utilizarea AI să fie etică și transparentă, iar deciziile finale să fie luate de oameni responsabili și informați”, ne-a spus ChatGPT.

– Daca ai putea dialoga cu acea AI care este consilier, ce ai întreba-o?

– Dacă aș putea dialoga cu acea AI care este consilier pentru premierul Romaniei, i-aș putea pune următoarele întrebări:

Care sunt principalele probleme pe care le-ati identificat in guvernul Romaniei si care sunt recomandarile dvs. pentru a le solutiona?

Cum se asigura ca deciziile pe care le recomandati sunt etice si transparente?

Cum folositi datele pentru a ajuta la luarea deciziilor si cum va asigurati ca acestea sunt corecte si exacte?

Cum putem sa ne asiguram ca inteligenta artificiala este folosita in mod responsabil si cu beneficii pentru toata lumea, si nu doar pentru unii?

Cum se poate imbunatati comunicarea dintre oameni si AI pentru a asigura o colaborare mai buna si mai eficienta?

– Acea AI este inca in stadiul in care invata. De cat timp apreciezi ca are nevoie pentru a putea lucra efectiv?

– Este dificil sa dau un raspuns exact la aceasta intrebare, deoarece timpul necesar pentru ca o inteligenta artificiala sa devina functionala depinde de mai multi factori, precum:

Gradul de complexitate al sarcinii: daca sarcina este simpla si bine definita, AI poate invata si deveni functionala mai rapid decat in cazul unei sarcini mai complexe.

Cantitatea si calitatea datelor disponibile: AI are nevoie de date pentru a invata si a deveni functionala. Cu cat sunt mai multe si mai variate datele disponibile, cu atat invatarea poate fi mai eficienta. In plus, calitatea datelor este importanta pentru a evita erorile in procesul de invatare.

Algoritmul de invatare: exista diferite algoritmi de invatare AI, fiecare cu avantajele si dezavantajele lor. Un algoritm potrivit poate imbunatati viteza si precizia invatarii.

Capacitatea de procesare: o inteligenta artificiala necesita o putere de procesare mare pentru a putea invata si functiona eficient. In functie de capacitatea hardware-ului, invatarea poate fi mai rapida sau mai lenta.

In general, poate dura de la cateva saptamani pana la cateva luni sau chiar ani pentru ca o inteligenta artificiala sa invete si sa devina functionala. Dar trebuie sa trecem printr-un proces continuu de ajustare si imbunatatire pentru a asigura o performanta optima.

– Daca ai putea sa-i dai acelei AI un sfat, care ar fi acela?

Aș sugera să țină întotdeauna cont de impactul pe care deciziile sale îl au asupra oamenilor și a societății în general. Chiar dacă AI se bazează pe date și algoritmi, este important să ia în considerare și factorii sociali, culturali și etici.

În plus, aș sugera ca acea AI să fie transparentă în procesul sau de luare a deciziilor, astfel încât oamenii să poată înțelege cum și de ce se iau anumite decizii. De asemenea, ar trebui să colaboreze cu oamenii și să ia în considerare opiniile și sugestiile lor, pentru a crea soluții mai bune și mai adaptate la nevoile societății.