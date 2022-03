Președintele Consiliului Județean Bacău a convocat, vineri, în ședința Consiliul Director al ADIB, la care a participat și Consiliul de Administrație al SC CRAB SA, alături de directorii executivi ai societății. Punctul principal al discuțiilor a vizat punerea în siguranță a conductei de aducțiune Valea Uzului – Grigoreni. Chiar dacă în această perioadă nu sunt avarii, problema stringentă a deselor întreruperi de furnizare a apei trebuie rezolvată.

„Pentru a preveni astfel de situații, am propus Consiliului Director ADIB asumarea unei decizii concrete prin care – până la accesarea de către operatorul CRAB a unei eventuale finanțări europene – proprietarul conductei de aducțiune, respectiv Municipiul Bacău, are obligația să finanțeze punerea în siguranță a conductei, în conformitate cu îndatoririle care decurg din această calitate. Din păcate, într-o manieră lipsită de responsabilitate, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, reprezentatul Municipiului Bacău în conducerea ADIB, s-a abținut de la votul vizând aprobarea măsurilor pentru punerea în siguranță a conductei de aducțiune Valea Uzului – Grigoreni, apreciind că această problemă nu îi aparține, deşi municipalitatea băcăuană are în proprietate respectiva conductă”, a declarat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău. Toți ceilalți factorii decizionali își doresc și au votat propunerea menționată, singura soluție rezonabilă pentru a preîntâmpina viitoare avarii care vor duce la întreruperea furnizării apei în oraş. „Nu putem stagna în pasivitate, așteptând o nouă avarie pentru a acționa. Așa cum am procedat și în 2019, în calitate de prefect, și acum, în calitate de președinte CJ și ADIB, acționez preventiv! DALI-ul și expertiza tehnică efectuate, deși nu erau în responsabilitatea ADIB, reprezintă pași importanți pe care i-am făcut pentru rezolvarea acestei probleme atât de presante pentru comunitatea băcăuană. Am inițiat deja demersurile către Ministerul Fondurilor Europene pentru a identifica posibilitățile de finanțare pentru acest obiectiv, dar între timp voi solicita Consiliului Local manifestarea acordului de voință pentru finanțarea de către proprietar a lucrărilor de punere în siguranță a conductei de aducțiune. Este timpul ca primarul municipiului Bacău să nu mai ignore problemele existente la conducta de aducțiune și să se ridice la înălțimea responsabilităților funcției pentru care băcăuanii l-au creditat, vremelnic, cu încrederea lor”, a mai declarat președintele Valentin Ivancea.

Primarul Bacăului: „Fondurile europene sunt soluția”

Primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu, a declarat, anterior, că fondurile europene sunt soluția pentru reabilitarea aducțiunii de apă V. Uzului – Grigoreni. „Nu băcăuanii trebuie să plătească această finanțare așa cum au insinuat unii!Ţ, a declarat primarul Bacăului. „Am identificat o sursa de finanțare în vederea reabilitării aducțiunii de apă Valea Uzului – Grigoreni, aducțiune care a avut multe avarii. Știm deja, expertiza a arătat că are mari probleme de constructie/proiectare în timpul modernizării din 2008-2011, modernizare derulată sub supravegherea CRAB. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin reprezentanții Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), a confirmat că proiectul de reabilitare poate fi susținut din fonduri europene! „, a declarat primarul Viziteu. „Se impune ca atât operatorul regional CRAB, cât și ADIB, să acționeze cât mai urgent în direcția atragerii de fonduri din programul european și NU din banii băcăuanilor”, a mai spus acesta.