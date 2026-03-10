Carburanții în județul Bacău: benzina de 98 depășește 9,10 lei/litru, motorina premium ajunge la aproape 9,50 lei

Prețurile carburanților din stațiile de alimentare din județul Bacău se mențin la valori apropiate de cele din ultimele zile, cu benzina premium de 98 apropiindu-se de pragul de 9,10 lei pe litru în unele benzinării.

Potrivit datelor actualizate din platformele de monitorizare a prețurilor la carburanți, în stațiile din municipiul Bacău și din orașele din județ, benzina de 98 (B+) se vinde la aproximativ 9,08 – 9,13 lei/litru, în funcție de rețea și locație.

În cazul benzinei standard de 95, prețurile sunt cuprinse în general între 8,29 și 8,40 lei/litru.

Pentru carburanții diesel, motorina premium (M+) este comercializată la valori de aproximativ 9,18 – 9,49 lei/litru, în timp ce motorina standard (M) are prețuri cuprinse între 8,76 și 8,92 lei/litru, în funcție de stație.

În ceea ce privește GPL-ul, prețul mediu în municipiul Bacău se situează în jurul valorii de 4,01 lei/litru.

Cele mai mici prețuri la nivelul județului sunt raportate în unele stații din zona Onești, unde benzina poate coborî până în jurul valorii de 8,15 lei/litru, iar motorina până la aproximativ 8,57 lei/litru, potrivit platformelor de monitorizare a carburanților.

Prețurile la pompă pot varia în cursul zilei în funcție de politica comercială a fiecărei rețele de distribuție și de actualizarea datelor raportate de stațiile de alimentare.