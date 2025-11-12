Caravana OFA & FICSIMM – ediția a III-a a debutat la Bacău. Dialog, inovație și lideri de business pentru o economie sustenabilă

Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) și Patronatul Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) au lansat marți, 11 noiembrie 2025, la Bacău, prima etapă a celei de-a treia ediții a Caravanei OFA & FICSIMM, un program dedicat întăririi dialogului public-privat, susținerii antreprenoriatului românesc și promovării leadershipului feminin.

Evenimentul a reunit în sală aproximativ 80 de participanți din mediul antreprenorial băcăuan, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice – Prefectura Bacău, Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, ANOFM Bacău – precum și oameni de business din diverse domenii, profesioniști dedicați care au construit afaceri din pasiune, responsabilitate și dorința reală de a contribui la dezvoltarea comunității.

Atmosfera a fost una dinamică, deschisă și orientată spre soluții, iar discuțiile au adus în prim-plan nevoile IMM-urilor, provocările pieței locale, oportunitățile de finanțare și importanța colaborării active între sectorul privat și instituțiile statului.

Un demers consolidat: Leadership antreprenorial și inovație

Sub tematica „Leadership antreprenorial și inovație pentru o economie sustenabilă 2025–2030”, ediția din acest an își continuă misiunea începută în anii anteriori: crearea unui cadru de dialog autentic, promovarea modelelor de succes, sprijinirea femeilor antreprenor și încurajarea unui mediu de afaceri stabil, inovator și competitiv.

Președinta OFA & FICSIMM, Mirabela Miron, a subliniat importanța acestei ediții:

„Această ediție a caravanei este despre reconectare și responsabilitate. Despre cum putem readuce încrederea între mediul privat și autorități, despre cum putem încuraja femeile să-și transforme ideile în afaceri sustenabile și despre cum putem construi un climat economic predictibil și competitiv în regiune. Prin fiecare ediție, ne dorim să demonstrăm că antreprenorii români nu sunt singuri. Avem nevoie de solidaritate, de exemple de succes și de o voce comună pentru mediul privat – o voce puternică și respectată.”

Scopul Caravanei: apartenență, reprezentare și voce unitară

Caravana OFA & FICSIMM are ca obiectiv adunarea mediului antreprenorial și sublinierea importanței apartenenței la un patronat puternic. Un patronat înseamnă reprezentare, susținere și implicare. Înseamnă o voce care contează și care este ascultată acolo unde se iau deciziile.

„OFA și FICSIMM, prin implicarea activă a membrilor săi – în special a doamnelor din Comisia de Fiscalitate –, participă constant la Comisia de Dialog Social cu Guvernul. Aici se discută, se negociază și se propun amendamente sau soluții la proiectele legislative aflate în dezbatere publică și care afectează direct IMM-urile. Este important să fim implicați, să fim reprezentați, să fim susținuți. Este esențial să milităm pentru drepturile noastre. Iar acesta este rolul unui patronat puternic – și exact asta fac OFA și FICSIMM susțin antreprenoriatul și dezvoltarea”, au precizat organizatorii.

O ediție extinsă în cinci orașe

Caravana OFA & FICSIMM – ediția a III-a se desfășoară în perioada 11 noiembrie – 5 decembrie 2025, în județele din Regiunea Nord-Est. Fiecare etapă va oferi antreprenorilor oportunități de networking, sesiuni de informare, acces la modele de business remarcabile și dezbateri cu impact asupra viitorului IMM-urilor din regiune.

1. Bacău – 11 noiembrie 2025 – Detalii și înscrieri: https://www.facebook.com/events/1894841224803663/

2. Suceava – 13 noiembrie 2025 – Detalii și înscrieri: https://www.facebook.com/events/1529305065154521

3. Botoșani – 19 noiembrie 2025 – Detalii și înscrieri: https://www.facebook.com/events/1406197514554679/

4. Iași – 25 noiembrie 2025 – Detalii și înscrieri: https://www.facebook.com/events/629232116937609/

5. Neamț – 5 decembrie 2025 – Detalii și înscrieri: https://www.facebook.com/events/1161276555635341/

În centrul comunității: oameni valoroși, idei puternice

Participanții la evenimentul de la Bacău au apreciat calitatea informațiilor, discuțiile aplicate și intervențiile speakerilor motivaționali. Antreprenorii locali au plecat inspirați, încurajați și mai încrezători în propriile proiecte. Reprezentanții instituțiilor statului au răspuns deschis întrebărilor și au încurajat consultarea permanentă, semnalând importanța colaborării pentru creșterea competitivității economice.

Caravana OFA & FICSIMM continuă să demonstreze că dialogul este cheia unui mediu antreprenorial sănătos și că multe dintre provocările economice pot fi depășite prin informare, solidaritate și colaborare strategică.

Vocile OFA Bacău: lideri care construiesc comunitate

Reporter: În cadrul evenimentului de astăzi, am stat de vorbă cu doamna Mirabela Bujor Vașlovanu, expert contabil, consultant fiscal și auditor financiar, vicepreședinte OFA Bacău, care conduce două firme de contabilitate, expertiză și audit – Maris Cont Bacău și Aris Gold Business Management. Doamnă Mirabela, cum a început povestea OFA în Bacău?

Mirabela Bujor Vașlovanu: „Totul a pornit în 2022, în urma unei invitații primite de la Mirabela Miron la o conferință organizată la Târgu Neamț. Atunci am înțeles cât de necesar este ca și în Bacău mediul antreprenorial să fie susținut, reprezentat și conectat. Așa că, în același an, am organizat primele întâlniri OFA în Bacău, iar în 2023 am reușit să găzduim cea de-a 10-a conferință OFA, un moment important pentru comunitatea noastră.

Între timp, OFA Bacău a crescut și am simțit nevoia unei echipe solide, mai ales în contextul proiectelor multiple – de la fiscalitate și participări în Comisia de Dialog Social până la activități educative și comunitare. Pentru că funcțiile în OFA se schimbă la doi ani, am considerat firesc să creez o continuitate și să încurajez evoluția organizației. Începând din 2025, funcția de președinte OFA Bacău a fost preluată de doamna Alina Tănasache.”

Reporter: Doamnă Tănăsache, sunteți noul președinte OFA Bacău. Cum vă asumați acest rol și care este direcția în care doriți să duceți organizația?

Alina Tănăsache: „Vin din domeniul nutriției comunitare, sunt nutriționist dietetician și inginer chimist în protecția mediului, iar activitatea mea se desfășoară în cadrul cabinetului Dietnutrimed Clinic.

Cred cu tărie că o comunitate informată este o comunitate mai sănătoasă. În proiectele mele lucrez cu școli, instituții, autorități locale și companii pentru a crea programe adaptate nevoilor reale ale oamenilor. Pun accent pe educație nutrițională, prevenție, echilibru și responsabilitate.

În OFA vreau să aduc aceeași structură: proiecte cu impact, soluții aplicate și rezultate măsurabile. Obiectivul este ca fiecare inițiativă să se transforme într-un plus real pentru comunitate și pentru antreprenorii care fac parte din ea.”

Reporter: OFA este o echipă. Cine vă sprijină în această misiune la nivel local?

Mirabela Bujor Vașlovanu: „Elementul central al succesului îl reprezintă echipa. Secretarul OFA Bacău, Valentina Stan, este un model de versatilitate profesională – absolventă de comunicare și relații publice, asistent medical, realizatoare de emisiuni TV și organizatoare de evenimente dedicate promovării antreprenorilor. Este implicată, vizibilă și conectată cu mediul local.”

Reporter: Vizibilitatea unei comunități antreprenoriale este crucială. Cine se ocupă de comunicare?

Mirabela Bujor Vașlovanu: „Aici o avem pe Diana Papuc, cea care ne face vizibili și susține strategia noastră de comunicare. Diana este Business Communication Architect la PsUp — și construiește comunicare cu sens, structură și strategie pentru businessuri, atât online cât și offline.

Ea spune cel mai bine: Gândesc comunicarea ca un arhitect: cu fundație solidă, direcție clară și rezultate măsurabile.

Pe scurt, transform ideile în mesaje puternice și transformă comunicarea în instrumentul tău de creștere. Scopul meu: VIZIBILITATE.”

Reporter: Care este mesajul comun cu care plecați astăzi de la eveniment?

Mirabela Bujor Vașlovanu: „Că dialogul, implicarea și continuitatea sunt esențiale. Antreprenorii au nevoie de un cadru clar, de sprijin, de reprezentare. OFA face exact asta: unește, sprijină și dă voce mediului de business din Bacău și din întreaga regiune.”

„De șase ani de zile, de când patronatul OFA dezvoltă evenimente, iar în ultimi doi ani alături de Federația FICSIMM, vrem să aducem împreună antreprenorii, să cunoaștem provocările, oportunitățile și contextul de zi cu zi cu care ei se confruntă, fiind că avem peste 1.200 de IMM-uri pe care le reprezentăm la momentul actual în România, peste 30.000 de angajați, și în acest context caravana, aflată la treia ediție, merge efectiv în teritoriul, din județă în județi, adună antreprenori, reprezentanți ai instituților publice și alți reprezentanți care susțin antreprenoriatul, pentru a descoperi cum putem să îmbunătățim productivitatea și competitivitatea IMM-urilor, cum putem noi se le oferim din expertiză noastră, și mai mult decât atât, să îi susținem în aceste modificărie legislative sau lipsa depredictibilitate cu care ne confruntăm.

Anul 2025 cred că este un an provocator, dar un an care știm că necesită niște schimbări radicale. Ne doare acum, dar cu siguranță rezultatele vor veni pozitive, așa cum știm că trebuie să facem o schimbare ca să nu rămâne în zona de confort care s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră. De aceea, noi, și în cadrul evenimentelor venim cu soluții, venim cu speakeri care vorbesc despre cum interpretăm modificările fiscale, cum ne raportăm în relația cu diverse instituții bancare, cum putem să accesăm diverse fonduri europene, cum putem să investim în instruirea și pregătirea angajaților nostri, ca să nu rămâne în blocați în zona aceasta doar a negativului. Întotdeauna există soluții și cu siguranță noi putem să le răspundem la majoritatea provocărilor prin formatul de evenimente pe care l-am îngândit și cu care mergem în județele din România… Noi acum suntem la o trecere între generația antreprenorială cu forța care a început, după Revoluție, au dezvoltat business-uri de succes și acum încetul cu încetul le predau tinerilor generații, fie la copii, rude sau cei pe care i-au crescut în cadrul business-urilor și au șansa să ducă mai departe.

Cred că acum suntem la trecerea dintre antreprenoriatul forțat, care mulți dintre noi nici nu știam că ne numim antreprenori în perioadele anterioare, și abia acum pe competențe adevărate antreprenoriale și cred că avem șansa să schimbăm fața afacerilor din România, cu cei care s-au educat, și au venit chiar și cu o experiență poate din afară pentru a face ceva diferit..

Eu sunt antreprenor de 20 de ani și nu am știu la început ce îmi trebuie, însă am avut pasiune, viziune și am început fără bani. Puțini astăzi cred că este posibil să înceapă fără bani. Însă, atunci când ai perseverență și știi că produsul sau serviciul pe care tu îl aduci pe piață poate să rezolve o nevoie sau o dorință, încet-încet vin clienții, vin resurse, vin răspunsuri și business-ul se poate dezvolta. Astăzi nu mai putem vorbi doar de intuiție, doar de pasiune, pentru că astăzi ai șansa să-ți faci planuri de afaceri, coordonate de specialiști, poți să accesezi instrumente bancare, financiare, care să-ți dea un start consistent și poți să accesezi foarte multe finanțări, fie la nivelul regional, național sau chiar direct de la Comisie Europeană, un lucru pe care, mulți dintre noi, nu îl băgăm în seamă sau nu îl cunoaștem, iar noi, prin patronatul nostru facem acest lucru. Prezentăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și de care ne putem folosi pentru a reuși în afaceri.”

Amalia Georgescu, prim vice-președinte Patronatul Organizația Femeilor Antreprenor – OFA, România

„Cred că e esențial să vorbim tot mai mult despre cum putem susține femeile antreprenor. Nu doar prin încurajări, ci prin mecanisme clare de sprijin. Femeile din mediul de afaceri se lovesc adesea de aceleași obstacole: acces mai dificil la finanțare, lipsa rețelelor de sprijin sau presiunea dublă între viața profesională și cea de familie. Aici intervine responsabilitatea noastră, ca stat, să acționăm echitabil. Avem nevoie de programe dedicate: granturi și linii de finanțare create special pentru femeile care vor să pornească o afacere sau să o extindă. De incubatoare de afaceri, ca Orizont Hub, care să le ofere mentorat și acces la rețele profesionale solide. De parteneriate public-private care să conecteze antreprenoarele cu investitori și piețe noi. În paralel, trebuie să construim o cultură a echilibrului între viața profesională și cea personală, prin politici flexibile de muncă, servicii de îngrijire a copiilor adaptate nevoilor familiilor active și programe care promovează leadershipul feminin în toate domeniile. România are nevoie de mai multe femei care conduc, în toate domeniile.”

Andreea Negru, Prefect de Bacău

„Am participat, în calitate de reprezentant al HUB Orizont Bacău, la evenimentul „Leadership antreprenorial și inovație pentru o economie sustenabilă 2025–2030”, organizat în cadrul Caravanei “Organizația Femeilor Antreprenor & FICSIMM”, la Fiald Hotel & Spa Bacău. A fost o zi dedicată dialogului constructiv, schimbului de idei și identificării de soluții reale pentru dezvoltarea mediului de afaceri local. În intervenția personală, am vorbit despre proiectul HUB Orizont Bacău – un spațiu creativ dedicat antreprenorilor la început de drum și celor care își doresc să dezvolte idei inovatoare chiar aici, în comunitatea noastră. HUB-ul oferă spații gratuite de lucru, acces la specialiști, resurse și evenimente, dar mai ales o comunitate deschisă și colaborativă, unde ideile prind viață. Am subliniat sprijinul Primăriei Municipiului Bacău pentru antreprenorii locali, prin proiecte care susțin inițiativa, creativitatea și spiritul inovator. Dacă ești antreprenor sau visezi să devii unul, HUB Orizont este locul în care poți începe — un loc unde primești suport real pentru dezvoltarea afacerii tale. Împreună construim viitorul industriilor creative și consolidăm o economie locală bazată pe inovație, colaborare și sustenabilitate.”

George Săcăleanu, reprezentant HUB Orizont Bacău