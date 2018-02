Astăzi, între orele 09.00 – 14.00, la sediul Primăriei Itești se desfășoară o acțiune de punere în legalitate a persoanelor pe linie de evidență a populației. Astfel, cei care au cartea de identitate expirată sau cărora le expiră actul de identitate în cursul anului 2018, se pot prezenta la sediul primăriei Itești cu documente justificative. Solicitantul trebuie să aibă la el cartea de identitate, certificatul de naștere în copie și original, certificatul de căsătorie în copie și original, persoanele divorțate trebuie să prezinte hotărârea judecătorească rămasă definitivă, certificatele copiilor care au vârsta sub 14 ani, adeverința de spațiu eliberată de Primăria comunei Itești, suma de 15 lei și un dosar plic. Minorii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie să vină însoțiți de un părinte sau tutore legal, să aibă la ei certificatul de naștere în copie și original, actul de identitate al unui părinte, adeverință de spațiu, 15 lei și dosar plic. 4 din 10 Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a municipiului Bacău a demarat caravana buletinelor. Acțiunea presupune deplasarea unei echipe de funcționari în localitățile îndepărtate ale județului pentru a le veni în ajutorul persoanelor care se deplasează greu. „Până acum, din 10 localități notificate de noi, doar patru au răspuns pozitiv. Este vorba despre Itești, Horgești, Berești-Bistrița și Parincea. De la restul – Gioseni, Tamași, Filipești, Faraoani, Buhoci și Ungureni – încă așteptăm un răspuns”, declară cms.șef Ion Prisecaru, director executiv la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a municipiului Bacău. Conform programărilor făcute până la această dată, camera mobilă va ajunge în Itești pe 20 februarie, în Horgești pe 15 martie, în Berești – Bistrița pe 20 martie, iar în Parincea pe 22 martie. 0 SHARES Share Tweet

