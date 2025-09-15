Când școala începea pe 15 septembrie

Vă scrie un băcăuan care, odată cu fiecare început de toamnă, nu poate să nu-și amintească vremurile în care școala începea fără „suspans” și fără „negocieri”. Era simplu și limpede: 15 septembrie. Nici mai devreme, nici mai târziu, nici „în funcție de calendarul agricol”, nici după toanele vreunui ministru. Știam cu toții data, iar asta dădea un fel de stabilitate și de ritm vieții de copil.

Îmi amintesc cum în ajun de 15 septembrie mama călca uniforma, iar pantofii negri erau dați cu cremă să lucească. Ghiozdanul aștepta plin cu caiete tip I și tip II, cu coperți albastre, și cu un penar din plastic care scârțâia la deschidere. Pe-atunci emoția era la fel de puternică, chiar dacă nu aveam telefoane „smart”, ci doar mirosul de cretă și zgomotul creionului ascuțit pe geamătul micii ascuțitori metalice.

15 septembrie era o sărbătoare mută a orașului: curțile școlilor din Bacău se umpleau de copii în uniforme albastre, de părinți grăbiți și de buchete de flori pentru doamnele învățătoare. Îmi aduc aminte de asfaltul încălzit, de castanii ce începeau să dea primele frunze ruginii și de emoția întâlnirii cu colegii, după o vară întreagă. Știam că din acea zi începe „seriosul”, dar parcă era un serios dulce, amestecat cu entuziasm.

Acum, privind în jur, mă surprinde cât de arbitrar pare stabilită deschiderea anului școlar. Azi e pe 11, mâine pe 5, poimâine pe cine știe ce dată… De parcă nu am avea nevoie, noi și copiii noștri, de repere clare. Nostalgia mea nu e doar pentru copilăria pierdută, ci și pentru rânduiala simplă, firească, pe care o înțelegea oricine.

Poate că nu e târziu să ne amintim că începuturile au nevoie de ritual și de consecvență. Că și un copil de clasa I are nevoie să știe că, odată cu frunza ce cade, începe și școala – nu după cum se „trezește” ministrul Educației.

Cu respect și un strop de dor,

Un băcăuan trecut prin școala începută pe 15 septembrie

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!