Fotografia. Artă, îndemânare, viziune, imaginație, profesionalism. Sunt mulți cei care, odată ce au descoperit fotografia, au aprofundat-o, au studiat-o, au realizat că această artă pur și simplu te învăluie, te acaparează și devine molipsitoare. Că odată prins în mrejele ei și stând o vreme alături de ea, refuzi să o abandonezi. Că imaginea din obiectiv, expusă în moduri atât de diferite, de colorate, de vii, privită de oameni diferiți, oferă înțelesuri variate. Iar povestea începe să fie spusă. Transpusă! Pentru că fiecare fotografie se transformă într-o poveste. O poveste frumoasă, care, peste timp, devine o amintire nostalgică, o clipă din trecut, o… emoție. Iar Coca și Adrian Alupei, doi tineri din Bacău, pasionați de fotografie, sunt cei care surprind, la un nivel profesionist, această emoție. Dețin un studio foto, IMAGECENTER, unde emoția fotografiei devine acel detaliu care face diferența dintre o fotografie reuşită şi una mai puțin reușită. Într-un stil personal, aparte.

„De mic am fost fascinat de electronică, butoane, de echipamente audio video în general, un microb transmis de tatăl meu. Primii pași în fotografie au fost undeva prin anii ’91-’92 , adică pe la vârsta de 12-13 ani, cu un aparat foto rusesc Smena8, pe peliculă, primit cadou de la părinții mei. Am mai cochetat de mic copil cu plăcerea de a face pe D.J.-ul în vacanțe când organizam discoteci în satul bunicii cu un magnetofon și un dublu casetofon personal, iar restul echipamentelor le închiriam de la lăutarii din zonă. Asta cam în jurul vârstei de 14-15 ani. Așa îmi făceam un ban de buzunar”, își începe povestea, propria poveste, nu cea din fotografiile sale, Adrian Alupei. A terminat liceul de electronică și telecomunicații, apoi facultatea de inginerie și energetică industrială. A lucrat o perioadă în domeniul energetic, ulterior trecând prin mai multe multinaționale din domeniul automotive. Dar ceva lipsea! Până când a descoperit… fotografia. Iar, încet-încet, curiozitatea s-a transformat în pasiune, apoi în meserie. O altă meserie!

Au lăsat multinaționalele pentru a face ceea ce le place cu adevărat

„Mai serios în ceea ce privește fotografia și videografia am început undeva prin 2002, de pe vremea când filmai și fotografiai la evenimente de pe naveta de bere întoarsă invers cu rol de postament. Pe soția mea am cooptat-o în acest domeniu de nevoie, în 2008, când aveam de fotografiat și filmat un eveniment și, cu o săptămână înainte, m-am trezit că cel cu care lucram a plecat. Negăsind un înlocuitor într-un interval așa de scurt, am predat soției un training fulger pe parte de videografie și așa am reușit să îi transfer microbul meu, totodată realizând și un eveniment reușit”, a continuat Adrian. Așadar, curiozitatea se transformase deja în microb. În acel microb molipsitor de care nu mai scapi. Și așa, împreună, Coca și Adrian Alupei au transferat acest microb în munca lor de zi cu zi, în paralel cu job-urile din multinaționalele la care lucrau și care îi țineau ancorați foarte multe ore în fiecare zi. Ușor, ușor însă au constatat că nu reușeau să progreseze pe cât de mult și-ar fi dorit amândoi în pasiunea lor devenită comună: fotografia și videografia. Iar Coca a fost mai curajoasă, fiind prima care a renunțat la job-ul sigur dintr-o multinațională, tot în domeniul energetic, pentru a se dedica acestei pasiuni.

„Nu considerăm că îți trebuie mult curaj să pleci dintr-un loc de muncă sigur atâta timp cât nu îți impui niște limite și te dedici sută la sută în ceea ce faci, indiferent de job sau pasiune, oricând îți vei putea câștiga existența, dacă te concentrezi pe ceea ce îți place și mai ales dacă pui suflet”, a completat Coca.

Au lărgit aria. La nivel profesionist

Serviciile pe care le oferă acum sunt videografia și fotografia atât pentru evenimente private, cât și pentru corporate. Au început cu evenimentele private, dar pe parcurs și-au lărgit aria de activitate, ajungând acum să producă conținut foto video pentru multinaționale, prezentări de firmă, de produs și servicii, interviuri, documentarea evenimentelor corporate, să producă animație video, tururi virtuale pentru locații, fotografie de produs, filmări pe Green Screen (chroma key). Pe parte artistică, au colaborat inclusiv cu numeroși artiști pentru realizarea de videoclipuri muzicale. „Este foarte fain sentimentul pe care îl ai în surprinderea emoției oamenilor implicați într-un eveniment privat, dar și implicarea în realizarea unei reclame sau documentarea unei afaceri. Sunt două lucruri total diferite. Evenimentele private și documentarea evenimentelor corporate sunt de tip jurnalism, trebuie să ai atenția distributivă pentru a nu pierde momentul. Producțiile care conțin regie și scenariu se bazează însă pe o pregătire mult mai intensă până să ajungi pe platoul de filmare”, a explicat Adrian Alupei, arătând siguranță în ceea ce face, studiu, documentare zilnică, lucru direct cu clienții, implicare și încredere.

O nișă care a deschis o altă cale: fotografia newborn

Cu trecerea timpului și, recunosc amândoi, odată cu creșterea propriilor copii, Coca Alupei a descoperit fotografia de newborn. A copiilor abia născuți. A acelei fotografii în care inocența, privirea, surâsul, mimica unui bebeluș nu poate să transmită decât emoție. Acea emoție unică, pentru fiecare părinte, pe care și-o dorește să o transforme într-o eternitate. „Îmi place foarte mult emoția pe care o simți în momentul unei ședințe foto de newborn. Această emoție este la fel de pură ca și sufletul unui copil”, spune Coca. A început să facă poze newborn acasă, dar, ulterior, munca și pasiunea pentru acest tip de fotografie au fost transferate într-un studio foto, ce face acum parte din ei, din familia lor, pentru că, așa cum o spun, până și copiii lor au fost extrem de încântați de această realizare. Și pentru că siguranța bebelușului este pe primul plan, din acest motiv atât pozițiile, cât și materialele folosite ca recuzită pe care le folosesc în realizarea fotografiilor sunt din cele mai sigure. „Din momentul în care se decide că vom colabora, părinții primesc niște reguli de bază pentru desfășurarea în condiții optime a ședinței foto. Primul lucru pe care trebuie să îl aibă în vedere este să nu fie stresați de timp. Nu poți lucra cu un bebeluș ca și cu un copil de peste un an sau mai mic, să spunem peste 6-8 luni, când ei sunt mult mai receptivi la culori, sunete și, în principal, la părinți. Într-un cuvânt nu se poate face nimic bun pe repede înainte. Cu un bebeluș de câteva zile îți trebuie acel… ceva!” Iar acel ceva nu este decât pricepere, abilitate și experinență, duse la nivel de artă.

„Chimia dintre oameni pentru noi este cel mai important lucru și le transmitem asta și potențialilor noștri clienți. Comunicarea este un alt factor important, suntem fotografi și videografi, în nici un caz cititori de gânduri. Ne place să muncim organizat. Nu ne plac clișeele, vrem imagini naturale, intime și relaxate care să reflecte personalitatea, într-un stil ce îmbină reportajul și instantaneele cu portretele și imaginile de detaliu, toate așezate sub umbrela bunului gust.”

„Pasiunea pentru ceea ce facem este factorul cheie în ceea ce realizăm și gândim. Nu lucrăm pe șabloane și ne place să descoperim particularitățile fiecărui eveniment pentru care surprindem emoția într-un mod unicat.”

Echipa IMAGECENTER este, așadar, o pasiune de familie pentru fotografie și videografie. Este din Bacău, dar pentru evenimente se deplasează și în țară sau chiar în afara ei. Și pentru că au ajuns la un nivel înalt în domeniu, Coca și Adrian Alupei folosesc echipamente Nikon, Fuji, din gama pro, înregistrând imaginile pe câte două carduri simultan astfel încât să poată preveni pierderea imaginilor. Fotografiile realizate le predau la o rezoluție mare pentru a putea fi imprimate la orice laborator profesional. Prețurile sunt atent calculate, iar pentru a menține standardul de calitate, preferă să aibă un număr limitat de evenimente în fiecare an. Pentru că vorbim, în final, de doi fotografi și videografi, ce realizează inclusiv editarea foto/video, cărora le place să surprindă… emoția!