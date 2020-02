Această conștientizare este o operațiune mult mai dificilă decât ar părea la prima vedere, căci este obstrucționată de o mulțime de obstacole pe care Ingrid le numea „rău de mare”: griji, stres, oboseală, dezamăgiri… Exista o disproporție între muncă și starea de bine, viața ei era plină de sarcini și presiune constantă, fără nicio clipă de relaxare. Doar sărbătorile tradiționale și zilele de naștere îi mai schimbau starea din când în când. „Uneori mi se pare că sunt ca un robot care are sarcini precise și răspunde numai la comenzi. Sunt supărată și am tot dreptul să fiu așa! Acum nu-mi doresc decât să fiu eu, să fiu sănătoasă! Eu, care nu am alt scop decât să trăiesc împlinită, așa cum îmi place mie, bucurându-mă de familia mea frumoasă! Ce poate fi mai important în viață decât să poți să te bucuri de fiecare zi pe care aceasta ți-o dăruiește cu atâta căldură? Dacă nu cumva aspirația oamenilor de a căpăta o fericire durabilă este condamnată tocmai de oscilațiile stării de sănătate. Oare atât de important este rolul sănătății în obținerea și menținerea fericirii?” Mi-ar plăcea să pot da alt răspuns dar… Chiar eu am conștientizat zilele acestea că așa este: fără sănătate nu poți fi fericit, nu poți fi tu cu adevărat!

Ingrid îmi spunea destul de des că se teme că va pierde controlul asupra corpului – că va leșina sau că i se va face rău din senin. Fusese la medic și nu doar la unul, făcuse analize și nu puține… Totuși răspunsul ia-l de nicăieri! Ce se întâmpla mai exact, de unde toate aceste stări tulburătoare? Am stat mult și am analizat, ceva parcă nu-mi dădea pace! O cunoșteam destul de bine pe această doamnă și știam că rar se bucura de succesele ei, deși ele existau mai tot timpul. Se simțea copleșită, întrucât voia să rezolve prea multe. Părea că niciodată nu avea suficient timp pentru a termina ce a început, căci standardele ei erau foarte înalte. Toate acestea, până când? Orice om are nevoie de repaus, de odihnă, de atenție, de iubire, are nevoie de un timp pentru el.

Nu suntem îngrădiți de propriile circumstanțe și nici nu suntem limitați de șansele pe care le primim sau de nedreptățile inerente ale vieții. În cele din urmă putem controla cea mai mare parte din ceea ce ni se întâmplă… până la un punct -când sănătatea noastră are de suferit- abia atunci ne confruntăm cu o problemă adevărată!

Ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile, eu vă întreb: ce a făcut sau ce nu a făcut personajul din povestea noastră? În toată această perioadă, Ingrid a vrut să audă că există o poțiune miraculoasă pentru problema ei specifică. Atunci când nu a găsit doctorul care să îi dea rețeta dorită, a apelat la altul dispus să o facă. Și, deși majoritatea bolilor de care suferă omul zilelor noastre răspund favorabil la măsuri precum schimbarea modului de viață (adoptarea unei alimentații de calitate, normalizarea greutății corpului, exerciții fizice și odihnă), noi căutăm disperați rezolvarea în altă parte. Cum punem întrebarea? Nu ai un calmant? Mă doare capul îngrozitor! Nu am dormit decât câteva ore! Ai cumva un medicament pentru stomac? Mă doare rău de tot, căci nu am mâncat mai nimic în ultimul timp. Uneori cazul este și mai complex când mai trebuie tratată o afecțiune știută deja. Ori, se știe că toate aceste medicamente provoacă alte simptome, care atrag după sine altă medicație și tot așa… Cum se numește? Automedicație episodică pentru a-ți calma tulburările digestive, constipația și mai ales durerile. Cel mai grav este atunci când oamenii fac o obișnuință din a folosi medicamente pentru calmare, pentru a dormi, pentru păstrarea greutății sau pentru a se proteja față de o suferință imaginară. Nu, așa nu! Acordați medicamentelor locul pe care îl au cu adevărat! Medicul știe să-ți prescrie întotdeauna medicația corectă, așa încât nu trebuie să mergi la mai mulți specialiști în același timp. Este de ajuns unul atunci când este cu recomandare.

Un sfat bun pentru tine, de această dată de la Hipocrate: „alimentele să fie medicamentele tale.” O alimentație sănătoasă previne apariția majorității bolilor și în aceeași măsură ajută la rezolvarea situației. Sigur nu riscăm nimic atunci când consumăm alimente pregătite corect, cu foarte puțin ulei, grăsimi, zahăr și sare, când cantitățile sunt pe măsura efortului depus, atunci când hidratarea este suficientă și odihna este la loc de cinste. Toate aceste preocupări inteligente îmbunătățesc starea de sănătate și cresc disponibilul energetic. De un astfel de „combustibil” avea nevoie și Ingrid care a înțeles în cele din urmă rolul medicamentelor și importanța stilului de viață sănătos.

Să încheiem acest succint tur de orizont în lumea medicamentelor cu două observații: să apelăm la medic atunci când avem o problemă de sănătate și să punem un mare accent pe tot ce se numește prevenție.

Mă simt datoare să-ți spun toate aceste lucruri deoarece atunci când mă voi întâlni cu tine aș vrea să fii tu!

Doar așa îmi voi da seama cu adevărat că ești prietenul meu!

Carmen Barcan – terapeut