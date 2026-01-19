Când intră elevii în vacanța de schi în 2026: perioadele stabilite pe județe

Elevii din România vor avea o săptămână de vacanță de schi în februarie 2026, perioada exactă fiind stabilită de inspectoratele școlare județene, conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.463/2025, care reglementează structura anului școlar 2025-2026.

Vacanța de schi poate fi organizată între 9 februarie și 1 martie, durata fiind de o săptămână. Pentru anul acesta, cele mai multe inspectorate au decis ca elevii să intre în vacanță în a treia săptămână din februarie.

Programul vacanței de schi pe județe:

9 – 15 februarie 2026: elevii din Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud.

16 – 22 februarie 2026: elevii din Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Brașov, Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Tulcea, Iași, Ilfov și București.

23 februarie – 1 martie 2026: elevii din Alba, Satu-Mare, Maramureș, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Suceava, Neamț, Bacău, Botoșani, Vrancea, Vaslui, Galați, Brăila, Giurgiu și Constanța.

Decizia inspectoratelor a fost luată după consultări cu elevii și părinții, astfel încât vacanța să coincidă cu condițiile locale și programul școlar.