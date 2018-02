A doua reuniune din acest an a Cabinetului guvernatorului Districtului 124 România al Lions Clubs Internatioal, dr. Ion Antonio Tache, va avea loc în luna martie la Bacău. La această reuniune – a anunțat chiar guvernatorul – componenta culturală a activităților va fi marcată de concursul de costume și dansuri populare românești. Membrii cluburilor Lions vor veni la Bacău costumați potrivit acestui deziderat, așa cum au făcut-o, de altfel, și cu alte ocazii în care au fost împreună. În județul Bacău activează patru cluburi Lions – Moldova, Sf. Gheorghe, Sanity și Lions Club Comănești, cu aproape o sută de membri -, iar în țară 67 de cluburi, în 27 de județe. Reuniunea de la Bacău a Cabinetului guvernatorului urmează celei de la Sinaia, care a avut loc în luna ianuarie și unde, între altele, au fost detaliate activitățile specifice fiecărei campanii umanitare Lions dedicate persoanelor afectate de diabet, ocrotirii mediului, combaterii lipsei de hrană, oncologiei pediatrice și celor cu deficiențe de vedere. „Principalele servicii umanitare în anul lionistic 2017-2018 – a transmis guvernatorul – sunt cele dedicate luptei împotriva diabetului”. Tot cu prilejul ședinței de Cabinet de la Sinaia, Districtul Lions 124 România s-a înfrățit cu Districtul Lions 117B Grecia de Nord și Cipru. Guvernatorii au semnat Carta de Înfrățire prin care s-au angajat să dezvolte colaborarea dintre Districte și dintre cluburile acestora. Mișcarea Lions International a împlinit, în 2017, o sută de ani. 5 SHARES Share Tweet

