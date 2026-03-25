Buna Vestire – începutul unei vești care schimbă lumea

Buna Vestire, sărbătorită în fiecare an pe 25 martie, este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului. Ea marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că va naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În tradiția creștină, această zi reprezintă începutul împlinirii planului divin de mântuire a omenirii.

Sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Blagoveștenie, termen provenit din slavonă, care înseamnă literalmente „vestea cea bună”.

Momentul biblic

Relatarea Bunei Vestiri se găsește în Evanghelia după Luca. Conform textului biblic, Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu în Nazaret, la o tânără pe nume Maria, logodită cu Iosif.

Îngerul îi spune:

„Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine.”

Maria află astfel că va concepe prin lucrarea Duhului Sfânt și va naște pe Iisus, Cel care va aduce mântuirea lumii. Deși surprinsă, Maria răspunde cu smerenie și acceptare, rostind cuvintele devenite simbol al credinței:

„Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău.”

Prin acest răspuns începe, în credința creștină, întruparea lui Hristos.

Semnificația sărbătorii

Buna Vestire este considerată o sărbătoare a:

speranței , deoarece vestește venirea Mântuitorului

, deoarece vestește venirea Mântuitorului ascultării și smereniei , prin exemplul Fecioarei Maria

, prin exemplul Fecioarei Maria începutului unei noi ere spirituale

În calendarul ortodox, această zi cade întotdeauna în perioada Postului Paștelui, însă este una dintre puținele zile în care este dezlegare la pește.

Tradiții și obiceiuri românești

În cultura populară românească, Buna Vestire este legată și de venirea primăverii.

Printre tradițiile răspândite se numără:

prima cântare a cucului , care ar anunța sosirea primăverii

, care ar anunța sosirea primăverii oamenii obișnuiau să facă zgomot în curți pentru a alunga spiritele rele și șerpii

pentru a alunga spiritele rele și șerpii gospodarii aprindeau focuri rituale în livezi sau grădini

în livezi sau grădini în unele zone se pune pâine și sare pentru îngeri

Se spune că modul în care auzi cucul pentru prima dată în această zi ar putea prevesti norocul sau ghinionul anului.

Buna Vestire – o sărbătoare a începuturilor

Dincolo de tradiții, Buna Vestire rămâne o sărbătoare profund spirituală. Ea simbolizează momentul în care o veste de lumină intră în lume, aducând speranță și promisiunea mântuirii.

Pentru credincioși, această zi este o invitație la credință, liniște și recunoștință, dar și la reflectarea asupra curajului și smereniei Fecioarei Maria, care a acceptat cu încredere planul divin.