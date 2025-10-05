Buhușenii care au împlinit 50 de ani de căsnicie, sărbătoriți la „Nunta de Aur”

Centrul Educațional Multifuncțional din Buhuși a găzduit o festivitate emoționantă: 23 de familii din oraș au fost celebrate pentru împlinirea a 50 de ani de căsnicie. Evenimentul, organizat și finanțat de Primăria Buhuși cu sprijinul Consiliului Local, a adus împreună cupluri septuagenare și octogenare care au trecut printr-o jumătate de secol de viață împreună.

Primarul Vasile Zaharia și viceprimarul Dan Teslariu au deschis festivitatea, adresând felicitări și mulțumiri celor prezenți pentru exemplul de stabilitate și devotament pe care îl oferă comunității. „Să ajungi la 50 de ani de căsnicie nu este puțin lucru, mai ales în vremurile de astăzi”, a subliniat edilul.

Familiile omagiate au primit câte o diplomă și un pahar de șampanie din partea administrației locale, iar fiecare cuplu a fost premiat cu suma de 300 de lei. Atmosfera festivă a fost completată de un recital folcloric susținut de prof. Maria Barcan și de tinerii interpreți Riana Asandei, Daria Ciobotaru și Raul Cristian (Grigoroiu).

Evenimentul s-a încheiat într-o notă caldă și optimistă, cu un moment de socializare între sărbătoriți și oficialități, dar și cu gânduri și amintiri împărtășite pentru „Gazeta de Buhuși”.