La data de 13 ianuarie a.c, poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Blăgeşti au fost sesizaţi de către un bărbat de 45 de ani, din Buhuşi, despre faptul că persoane necunoscute au sustras un calculator dintr-o unitate de învăţământ din comună. În urma activităţilor de cercetare şi investigare effectuate, la data de 15 ianuarie a.c. a fost identificat un tânăr de 21 de ani, din comuna Blăgeşti, bănuit de comiterea faptei. Poliţiştii au recuperat bunul sustras, în valoare de 3000 de lei, pe care l-au restituit unităţii de învăţământ. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, tânărul fiind reţinut de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore şi urmează a fi prezentat unităţii de Parchet.

