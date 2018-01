Se spune despre dans că este “o poezie a mişcării”. Aidoma rimelor, dansatorii creează pe ring metafore bine definite pe care neofiţii le aplaudă, judecătorii le punctează, iar cinicii nu prea le înţeleg.

Truda de ani de zile este consumată în câteva minute, iar broboanele de sudoare care se scurg peste machiaj şi paiete, alături de respiraţia sacadată şi tremurul involuntar al întregului corp de după ultimele acorduri ale melodiei, sunt singurele care dau mărturie de efortul cu care se clădeşte un dans. Să vorbeşti despre dans la singular nu se cade.

Întotdeauna este nevoie de doi pentru un dans. De aceea, despre această poezie fizică ni se destăinuie Bianca Arseni şi Marian Haidău, un cuplu de tineri dansatori sportivi de la Clubul “Adamas” din Bacău. (L.M.)

Mulţi care se apucă de dans o fac din curiozitate sau pentru că este la modă să faci asta. Alţii sunt aduşi de către părinţi şi îi vezi după cum păşesc pe parchetul sălii. La început sunt stingheri, nu ştiu ce se-ntâmplă cu ei şi în jurul lor. Mai târziu, când dau de gustul dansului, îi vezi cum se schimbă.

Dintr-o dată, sunt mai stăpâni pe ei, au o altă alură a corpului mai zveltă, păşesc altfel, mai vioi, şi interacţionează diferit cu cei din jur. Devin mai volubili, mai comunicativi. Aşa s-a întâmplat şi cu noi. Fie că am dorit să ne impresionăm prietenii sau iubitele, ori am venit la sala de dans de mână cu părinţii, după un timp a rămas pasiunea bine înrădăcinată în sufletul nostru. La început, fiecare am avut alţi parteneri de dans. Cu timpul, unii dintre ei au renunţat, alţii au plecat la alte cluburi sportive, astfel că am ajuns să dansăm împreună. Încă dinainte de a deveni un cuplu, urmăream şi apreciam evoluţiile celuilalt pe ringul de dans şi am ajuns să ne dorim să lucrăm împreună. Conjunctura a fost cea care ne-a adus aproape, iar palmaresul pe care l-am adunat după aceea ne-a convins că am făcut alegerea potrivită. Noi, ca pereche de dansatori sportivi, am parcurs mai multe etape, de-a lungul anilor. La început a fost o perioadă de acomodare, a trebuit să ne obişnuim unul cu celălalt.

După aceea, când au venit şi rezultatele, dansul a căpătat o importanţă deosebită în viaţa noastră şi am început să ne gândim să ne facem o carieră în acest domeniu. Apoi, au venit şi obstacolele: şcoală, examene, preocupări diferite. Unul dintre noi a trebuit să se implice şi în antrenorat, astfel că timpul pentru antrenament în pereche a devenit tot mai limitat. Totuşi, dansul este o componentă importantă în viaţa noastră şi dorim să rămână şi pe viitor.

În dans, se zice că băiatul conduce. În afara dansului, luăm deciziile de comun acord, însă, în dans, băiatul este cel care ia toate deciziile. Prin poziţia sa pe ring, el este mai în măsură să aprecieze situaţia şi să hotărască ce e mai bine pentru el şi partenera sa. Există, totuşi, un echilibru în cadrul cuplului. Nu se poate ca să facă unul singur totul şi celălalt nimic sau să facă amândoi acelaşi lucru. Ambii au roluri foarte importante şi foarte bine definite. Băiatul este ca rama unui tablou. El are misiunea de a pune în valoare tabloul, adică fata. În competiţii, bărbaţii sunt îmbrăcaţi la fel, în fracuri negre, iar partenerele lor sunt îmbrăcate frumos, în culori vii, diferite, ele fiind cele care dau personalitate cuplului. De aceea se spune că băiatul dansează fata şi nu invers.

Pentru noi, în clipa de faţă, dansul a ajuns la o etapă în care îl practicăm mai mult din plăcere. Nu mai avem timp să facem aşa de multe antrenamente, aşa că participăm la diverse evenimente mondene, acolo unde suntem chemaţi să facem “show”. La un moment dat, îţi dai seama că ai acumulat o experienţă consistentă în acest domeniu pe care îţi doreşti să o valorifici. Pe lângă posibilitatea de a-i învăţa pe alţii să danseze, noi putem alege să participăm la gale demonstrative sau să prezentăm un număr de dans în cadrul unor petreceri private, precum nunţile. De asemenea, în dans sunt categorii de concurs de până la 99 de ani, astfel că poţi alege să participi şi la vârste înaintate.

În timp, dansul te transformă. Băiatul ajunge să se comporte altfel cu fetele, este mai atent, mai politicos, iar fata este mai graţioasă, emană mai multă feminitate decât deobicei. Doi dansatori vor ieşi oricând în evidenţă într-un grup de oameni. Prin felul în care se comportă, prin ţinuta lor şi nu doar prin felul în care dansează. De aceea, pentru noi, dansul nu este doar un sport care te dezvoltă armonios. Pentru noi, dansul este mai mult o artă.