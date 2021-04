Atunci cand suntem invitati la o petrecere, lucrurile sunt simple. Insa daca decideti sa organizati una la voi acasa, trebuie sa fiti atenti la toate detaliile si sa va asigurati ca invitatilor nu le lipseste nimic. Bauturile reprezinta un detaliu foarte important atunci cand organizati o petrecere. Tocmai de aceea, FineStore.ro vine in intampinarea nevoilor voastre cu o gama ampla de bauturi alcoolice si de pachete de bauturi.

O petrecere asezonata cu un cocktail inspirat

Cocktail-urile reprezinta combinatii originale de bauturi si oricine are un mix preferat, de la binecunoscutele long drinks, cum ar fi vodka cu suc de mere sau Campari orange, pana la mai multe ingrediente amestecate in acelasi pahar. Daca ati ales sa dati o petrecere la care veti servi cocktail-uri, FineStore a pregatit kituri pentru cocktailuri precum Margarita, Cosmopolitan sau Sex on The Beach, care includ, pe langa bauturile necesare, si accesorii de bar.

O petrecere de neuitat poate incepe cu un Aperol spritz , iar daca vreti sa diversificati optiunile, pachetul de cocktail Bloody Mary, cu vodka, suc de rosii si Tabasco este numai bun de achizitionat pentru a va impresiona prietenii. Daca vreti ceva simplu si clasic, puteti oricand sa optati pentru vodka Belvedere , iar setul care vine si cu pahare incluse este ideal pentru petreceri.

Iubitorii de tequila vor aprecia cu siguranta un cocktail exotic, care are la baza aceasta bautura. O combinatie de tequila, sirop de rodie si suc de portocale, adica Tequila Sunrise, va fi cu siguranta pe gustul doamnelor si domnisoarelor prezente la petrecere.

Desigur, nicio petrecere nu este completa fara un vin pe masura. Un pachet cu o combinatie de vinuri din gama Navigo, rose si alb, reprezinta un aliat de nadejde daca vreti sa va asigurati ca veti fi gazda unei petreceri reusite.

Indiferent ce ati alege sa le serviti invitatilor vostri, FineStore va pune la dispozitie o gama larga de bauturi alcoolice, la preturi mai mici decat in magazinele fizice. Fie ca alegeti sa cumparati pachete gata pregatite sau sa optati pentru sticle individuale de bautura, comanda va ajunge la destinatie rapid si in siguranta, iar la valorile ce depasesc 199 de lei transportul este gratuit oriunde in tara.