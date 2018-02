Clienții băcăuani ai BCR au avut, în ultimele zile, surpriza să constate că la bancomatele acestei instituții bancare sunt probleme de funcționare a aparatelor, dar unii dintre ei au descoperit și că din conturile de card le lipsesc anumite sume. Ne-am adresat, marți dimineață, conducerii Sucursalei BCR „9 Mai” și prin acest intermediu echipei de Comunicare a băncii, care în mod operativ ne-au comunicat motivele pentru care clienții au avut neplăceri. „În cursul lunii ianuarie 2018 – ne-a informat echipa de Comunicare a BCR, în mai multe orașe din zona Moldovei au fost identificate ATM-uri (bancomate) unde au fost montate dispozitive de copiere a benzii magnetice (denumite skimmer). BCR a luat toate măsurile în vederea blocării cardurilor afectate, a anunțat clienții și a întreprins toate măsurile legale pe care le are la dispoziție în vederea identificării și prinderii suspecților. Clienții prejudiciați vor fi despăgubiți în cel mai scurt timp, pe măsură ce depun sesizări la bancă”. BCR reamintește, cu această ocazie, cum să se folosească fără riscuri un card bancar: Protejați cu mâna introducerea codului PIN când efectuați tranzacții la ATM sau POS;

Nu răspundeți niciodată mesajelor primite via SMS / e-mail prin care vi se solicită date personale (numărul de card, data expirării cardului, codul PIN);

Nu scrieți niciodată codul PIN pe spatele cardului;

Nu introduceți codul PIN pe site-uri de internet și nu-l divulgați telefonic;

Anunțați imediat furtul sau pierderea cardului la unul din numerele de telefon +40213111001 sau +40213110216 valabile 24 de ore din 24;

Activați serviciul SMS alert oferit de banca emitentă a cardului – prin care sunteți înștiințat de fiecare tranzacție efectuată cu cardul. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.