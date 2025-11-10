Bani de la stat pentru gardurile împotriva animalelor sălbatice – Ministerul Mediului simplifică procedurile de finanțare

Ministerul Mediului pregătește modificări importante la programul care permite instalarea de garduri electrice pentru protejarea gospodăriilor și culturilor de atacurile animalelor sălbatice. Un proiect de ordin pus recent în dezbatere publică propune simplificarea procedurilor prin care persoanele interesate pot obține sprijin financiar, în special prin eliminarea unor cerințe tehnice și administrative care, în prezent, îngreunează accesul la fonduri.

Ce se schimbă în ghidul de finanțare

Proiectul vizează actualizarea Ghidului de finanțare a programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 827/2023. Programul oferă finanțare pentru instalarea de echipamente și dispozitive – precum garduri electrice sau alte mijloace permise de lege – destinate reducerii conflictelor și pagubelor provocate de animalele sălbatice, scrie avocatnet.ro.

Una dintre principalele modificări se referă la eliminarea prevederilor privind semnarea electronică a contractelor de finanțare prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). În forma actuală, ghidul presupune existența unui modul informatic prin care contractele pot fi semnate și transmise electronic, însă acest modul nu este încă funcțional.

În consecință, beneficiarii sunt obligați în prezent să semneze contractele și să le retrimită prin poștă electronică, fiind necesară o semnătură electronică calificată – o condiție pe care nu toți solicitanții o pot îndeplini. Mai mult, transmiterea documentelor scanate și semnate olograf nu este recunoscută ca formă juridică validă.

Prin urmare, ministerul propune renunțarea la referirile privind platforma și semnătura electronică, până la operaționalizarea completă a sistemului.

Termene mai clare pentru implementarea proiectelor

O altă modificare importantă privește durata de implementare a proiectelor. În prezent, termenul maxim de finalizare poate fi prelungit până la 36 de luni, însă autoritățile consideră că o asemenea perioadă este excesivă.

Montarea gardurilor electrice și a celorlalte sisteme de protecție nu presupune lucrări complexe sau investiții de durată. De aceea, ministerul propune ca perioada de implementare să fie limitată la 24 de luni, cu posibilitatea unei prelungiri de cel mult 12 luni – adică o durată totală maximă de 36 de luni. Scopul este acela de a grăbi implementarea proiectelor și de a evita întârzierile nejustificate care ar putea afecta eficiența programului.

Norme tranzitorii pentru proiectele deja aprobate

Pentru a asigura continuitatea programului, proiectul de ordin introduce și o normă tranzitorie. Astfel, pentru solicitanții persoane fizice ale căror proiecte au fost deja aprobate de Comitetul de avizare până la data intrării în vigoare a noilor reguli, termenul de implementare va fi calculat începând cu data publicării ordinului în Monitorul Oficial.

Cât se poate primi și cine beneficiază

Prin programul „Garduri împotriva animalelor sălbatice”, persoanele fizice pot primi o finanțare nerambursabilă de până la 15.000 de lei, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Banii pot fi folosiți pentru achiziționarea și montarea de garduri electrice, echipamente de avertizare sau alte dispozitive menite să țină la distanță animalele sălbatice – în special urșii, mistreții sau lupii, care produc frecvent pagube culturilor și gospodăriilor din zonele de munte.

Ce urmează

Pentru ca modificările să intre în vigoare, proiectul de ordin trebuie să fie aprobat de ministrul Mediului și publicat în Monitorul Oficial.

Scopul acestor ajustări este de a face programul mai accesibil, mai rapid și mai eficient, astfel încât tot mai mulți proprietari afectați de prezența animalelor sălbatice să poată beneficia de sprijinul statului, fără birocrație suplimentară.