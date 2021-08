Campania de vaccinare continuă iar băcăuanii se arată destul de interesați de vaccinul anti Covid 19. Majoritatea celor care se vaccinează susțin că vor sau trebuie să plece în străinătate și pentru asta trebuie să facă dovada…imunizării.

Vaccinarea se face doar cu buletinul

Persoanele din mediul rural care vor să se vaccineze pot solicita echipa mobilă, situație în care vor fi folosite vaccinurile Pfizer/BionTech sau Johnson&Johnson. Cu Johnson&Johnson vaccinează și medicii de familie. În județul Bacău sunt 63 de medici de familie care vaccinează în cabinetele proprii încă de la începutul lunii mai. Dintre aceștia, 23 sunt în mediul urban.

Prin medicii de familie, până în prezent, au fost vaccinate 1.975 de persoane în mediul urban și 3.900 de persoane în mediul rural. La zi, în județul Bacău sunt 67 de localități cu rata de vaccinare sub 10 la sută.

Cele mai multe, adică 42 au între 5 și 10 la sută rată de vaccinare, 24 au între 5 și 8 la sută și 18 între 8 și 10 la sută. 18 localități au rata de vaccinare sub 5 la sută. 100.680 de persoane sunt vaccinate cu prima doză, 97.048 cu ambele doze. Toate cifrele ne-au fost furnizate de Prefectura Bacău.

13,55 % este rata de vaccinare în județ

Prefectul s-a vaccinat

Miercuri, 11 august, prefectul județului Bacău, Leonard Bulai s-a vaccinat la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău. Dacă la început a preferat să se imunizeze cu vaccinul Moderna, din cauză că pentru acesta exista o listă de așteptare pentru data de 24 august, prefectul a hotărât să se vaccineze cu Pfizer.

Pentru Moderna erau două persoane pe lista de așteptare, așteptând încă patru doritori. Odată desigilată doza de Moderna ea trebuie administrată.

„Astăzi mi-a fost administrată prima doză de vaccin Pfizer, la Centrul de Afaceri. În luna martie, am trecut prin boală și pot spune că nu a fost o experiență plăcută. De aceea, nu am întârziat să mă vaccinez acum, după ce nivelul de anticorpi a scăzut. Discutând cu specialiștii, am înțeles și că prin vaccinare voi fi apărat de alte variante ale virusului, diferite de tulpina pe care am avut-o eu.

Cred, așa cum am mai spus, că este un gest de responsabilitate să ne vaccinăm, mai ales în fața unui iminent val al patrulea, care, din datele pe care le primesc zilnic, a început deja, cu tot mai mulți pacienți diagnosticați de la o zi la alta. Vă recomand, tuturor celor care nu v-ați informat până acum, să faceți acest lucru și apoi să decideți asupra sănătății dumneavoastră.

În continuare, în județul Bacău rata de vaccinare este destul de mică, aproape de 14 la sută, prin comparație cu județul Cluj, unde în majoritatea localităților rata de vaccinare trece de 20 la sută. Municipiul Cluj – Napoca a ajuns chiar la 44 la sută. La acest moment, vaccinarea este o modalitate eficientă și sigură de prevenire a îmbolnăvirii, alături de celelalte măsuri de protecție. Putem contribui, fiecare dintre noi, la revenirea la normalitate”, a declarat Leonard Bulai, prefectul județului Bacău. La centrul de vaccinare de la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău, miercuri la orele prânzului erau peste zece persoane care așteptau rândul la vaccinare.

Centre de Vaccinare împotriva Covid 19 din județul Bacău unde vă puteți prezenta fără programare, doar cu buletinul:

Bacău-Centrul de Afaceri și Expoziții – se vaccinează cu Pfizer, Moderna, Jhonson&Johnson și Astra Zeneca;

Bacău-Colegiul Tehnic Letea – Pfizer;

Moinești-Complexul de Servicii Sociale – Pfizer;

Onești- Muzeul de Istorie – Pfizer;

Onești-Baza Sportivă – Pfizer;

Comănești-Centrul de vaccinare nr.5 – Moderna și Pfizer;

Buhuși-Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” – Moderna și Pfizer;

Târgu Ocna-Centrul Balnear „Parc Măgura” – Moderna;

Dărmănești-Căminul Cultural – Pfizer;

Sascut-Clădirea SEPRAG SRL-Salon Lux – Moderna;

Podu Turcului-Sala de Sport Liceul Tehnic „A. Vlahuță” – Pfizer;

Parincea-Căminul Cultural – Johnson&Johnson