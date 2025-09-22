Băcăuanii mai pot solicita ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energie până pe 27 septembrie

Românii care se încadrează în criteriile de venit mai pot depune cereri pentru sprijinul de 50 de lei lunar destinat plății facturilor la energie electrică, până la data de 27 septembrie, anunță Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS). Valabilitatea tichetelor de energie este până la 31 martie 2026.

Sprijinul este acordat persoanelor singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei și familiilor cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei. Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înscriși automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Cererea se poate depune online, prin aplicația ANPIS, sau la oficiile poștale și primării. Autoritățile recomandă depunerea cererilor cât mai rapid, pentru a beneficia de sprijinul pentru plata facturilor din iulie și august 2025.

Ce informații trebuie completate

Solicitanții trebuie să introducă datele de identificare proprii și ale membrilor familiei, precum și informații privind venituri (excepție fac pensionarii din sistemul național, ale căror date sunt transmise automat de Casa Națională de Pensii Publice). Totodată, trebuie completate codul POD al locului de consum și codul de client al contractului de energie electrică, informații care se regăsesc pe factura emisă de furnizor.

ANPIS atenționează asupra importanței completării corecte a cererii: utilizarea diacriticelor, ordinea corectă a numelui și prenumelui, precum și un CNP format din 13 cifre sunt obligatorii pentru validarea cererii.

Ministerul Muncii a publicat și un videoclip explicativ, care detaliază pas cu pas modul de completare a cererilor. Beneficiul se acordă pe gospodărie, nu pe persoană, și nu poate fi primit în numerar sau virat în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.