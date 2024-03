Avancronica muzicala

Joi, 14 martie, ora 18.30 la Centrul de Afaceri și Expoziții, orchestra Filarmonicii Mihail Jora din Bacău va susține un simfonic cu lucrări de Ottorino Respighi, Edward Gregson și Robert Schumann. La pupitrul dirijoral, Leonardo Quadrini, solist, la tubă, Laurențiu Sima.

Cunoscut ca dirijor în peste 2000 de concerte pe mapamond și profesor la Conservatorul “San Pietro a Majella” din Napoli, Leonardo Quadrini a colaborat cu artiști renumiți: Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia, Chiara Taigi, Maria Dragoni, Gianluca Terranova, Vincenzo La Scola, Nicola Martinucci, Oscar Ghiglia, Lya De Barberiis, Domenico Nordio, Francesco Nicolosi, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Rocco Papaleo, Alessandro Preziosi, Michele Mirabella, Massimo Ghini. De consemnat prezența sa la festivalurile: Sagra Musicale Umbra, Perugia Todi Festival, Citta Spettacolo a Benevento, Armoniedartefestival în Calabria, Festival Mario Lanza din Molise, Leuciana Festival alla Reggia din Caserta, RavelloFestival 2019, AyamonteFestival din Spania, Stagione Lirica tradizionale di Lecce 2003 (Edgar di Puccini). Piteșteanul Laurentiu Sima este din anul 2001 șef partidă (solo) tubă la Filarmonica George Enescu din București. A fost distins cu medalia Meritul Cultural Clasa a II-a de către Preşedintele României în anul 2004 și este membru fondator al Orchestrei Uniunii Europene. Membru al formației camerale Athenaeum Brass Quintet și membru fondator al formației camerale Romanian Brass, Sima a susținut recitaluri în țară și în străinătate. A susținut concerte în Germania, Austria, Spania, Italia, Grecia și Japonia. Din anul 2019 este cadru didactic asociat – tubă la Universitatea de Muzică din București, la Facultatea de Interpretare Muzicală. Ca solist, Laurențiu Sima a debutat cu Concertul pentru tubă și orchestră de Ralph Vaughan Williams, în 2016, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, sub bagheta lui Walter Hilgers ( fost tubist la Filarmonica din Viena și membru fondator al formației camerale German Brass) și în anul 2023 a interpretat în primă audiție în România, Concertul pentru tubă și orchestră de Jan Tegtmeyer. În Bacău, va interpreta, în primă audiție, Concertul pentru tubă și orchestră, creat în anul 1976 de Edward Gregson – compozitor englez născut în 23 iulie 1945. Violonist,profesor de compoziție și muzicologie la Conservatorul Santa Cecilia (unde a fost director în perioada 1923 – 1925), Ottorino Respighi a cercetat cu entuziasm muzica italiană din secolele XVI – XVIII și a publicat creațiile lui Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello. Suita Gli uccelli – Păsările aparține anului 1928. Vom asculta superbele: Introduzione (Bernardo Pasquini), La Colomba (Jacques de Callot), La Gallina (Jean-Philippe Rameau), L’Usignolo (a unui compozitor englez anonim din secolul al XVII-lea) și Il Cucu (Pasquini). La un an după ce s-a căsătorit cu Clara Wieck, în 1841 Schumann a compus prima sa Simfonie, în Si bemol Major, op.38, lucrare schițată în patru zile. În jurnalul său, Clara scrie: „cel mai bine ar fi dacă el ar compune pentru orchestră; imaginația lui nu-și poate găsi oportunități suficiente la pian…Toate compozițiile lui au un caracter orchestral…Dorința mea supremă este să scrie pentru orchestră – ceea ce e domeniul său adevărat! De aș putea convinge pe el!” Schumann îi scria lui Wilhelm Taubert:„Poți transmite orchestrei tale un pic din dorul pentru primăvară când ei cântă? Acesta m-a preocupat cel mai mult când am scris simfonia în ianuarie, 1841. Aș dori ca prima intrare al trompetei să sune dacă de parcă ar veni de sus, ca și o chemare la trezire. Mai departe, în introducere, aș dori ca muzica să sugereze schimbarea lumii în verde, probabil cu fluturi plutind în aer, iar apoi în Allegro să se arate cum totul ce are legătură cu primăvara devine viu…Aceste idei mi-au venit în minte numai după ce am terminat piesa.” Prima audiție a Simfoniei primăverii a fost în 31 martie 1841, sub bagheta lui Felix Mendelssohn-Bartholdy în Leipzig.

Muzicolog dr. Ozana Kalmuski Zarea