Autoturisme de epocă în Retroparada Primăverii, la Bacău

Iubitorii de automobile de epocă s-au putut delecta cu o nouă retroparadă organizată sâmbătă, 22 aprilie, în Bacău de Reprezentanța Bacău/Neamț a Retromobil Club România. Evenimentul din Bacău se înscrie între cele zece astfel de retroparade, organizate sâmbătă în tot atâtea orașe din țară.

Circa 60 de automobile de epocă au fost expuse, sâmbătă, 22 aprilie, pentru două ore, în Piața Tricolorului din Bacău. Automobilele au fost aliniate, de această dată, numai pe firul Străzii Nicolae Bălcescu, pe care a fost oprită circulația, și nu pe platourile din fața Casei de Cultură și din fața Palatului Prefectural, probabil și datorită ciudatelor lucrări care se fac acum în zonă, poate pentru viitoarea pistă de biciclete. „La retroparadă – am aflat de la președintele Reprezentanței Bacău/Neamț, Neculai Marin – au venit proprietari de automobile din județele Bacău, Neamț și Vrancea și mai așteptăm și din Iași. Pe lângă mașinile din 1937 și 1947 au venit și automobile din 1962-1964, chiar și ceva mai noi, dar toate au cel puțin 30 de ani, așa cum se cere.”

Senioarele superbe ale retroparadei

Acolo au fost aduse mașini fabricate cu începere din 1937, cel mai vechi astfel de model fiind un Fiat Simca Balilla din 1937, bine toaletată de proprietarul ei, elvețianul Felix Peter, naturalizat în comuna Măgura. „Am adus mașina din Avignon (Franța) – ne-a spus Felix. A fost o ruină și am avut mult de lucru la ea. Dar sunt îndrăgostit de astfel de bijuterii. Aici, în România, am adus-o în anul 2006. Eu am găsit-o, la cei de la care am preluat-o, într-un grajd, abandonată. Era ruginită toată. Dar, mi-a plăcut și am luat-o”.

Alături de Balila era un Citroën Traction Avant, din 1949. „Producția mărcii – ne-a spus proprietarul ei, băcăuanul Daniel Dogaru – a început în 1933 și a luat sfârșit în 1957. Eu am adus-o din Italia”.

Undeva am descoperit un superb Mercedes Gazelle Replica SSK decapotabil, mic, delicat, cu un design cabrat, din 1993, dar dintr-un model din 1929. „E fabricată cu mecanică de Chevrolet Chevette în America – ne-a spus proprietarul, Ciprian Ignat, din Piatra Neamț. E un model sport. Este funcțională, dar încă mai lucrăm la ea. Din America am și primit-o. Acum e în primul an de Retroclub”.

Și contemporanele noastre erau frumoase

Între automobilele expuse am remarcat numeroase autoturisme Dacia din anii ’70. Unul, din 1981, aparținea fostului primar al târgului Ocnei, Ștefan Șilochi, care era foarte mândru de acest exemplar, altfel foarte bine toaletat. Dar, surprinzător, am remarcat multe, chiar foarte multe autoturisme Mercedes. Plus trei mașini Aro, foste militare, foarte bine îngrijite.

Nu au lipsit nici celebrele Trabant, dar nici la fel de cunoscuta Volga, nici broscuțele Volkswagen, și nici vreo două mașini de teren.

Lângă ele și două motociclete, una cu ataș, alta o Mobra 50 super recondiționată.

În perioada 10-11 iunie, Retromobil Club Bacău/Neamț va organiza la Slănic Moldova și un raid al mașinilor de epocă.