Autostrada A13 Brașov–Bacău, fără blocaje în județul Bacău; întârzieri și dispute de traseu în Covasna și Brașov

Proiectul Autostrăzii A13 Brașov–Bacău nu întâmpină obstacole în județul Bacău, unde traseul este stabilit integral, iar procedurile administrative sunt parcurse pentru sectorul de aproximativ 74 de kilometri. În schimb, în județele Covasna și Brașov, proiectul înregistrează întârzieri cauzate de lipsa unor aprobări de traseu și de solicitări de modificare venite din zonele afectate.

În județul Covasna, primarul comunei Ilieni refuză aprobarea traseului autostrăzii, iar în comuna Chichiș decizia autorităților locale este încă în așteptare. Situația este similară și în județul Brașov, unde dezvoltatori imobiliari din localitățile Hărman și Sânpetru solicită mutarea traseului pentru a nu afecta proiecte rezidențiale aflate în derulare.

„La Ilieni nu vrea primarul, la Chichiș primarul urmează să se hotărească. Stăm acolo”, a declarat șeful Consitrans, citat de economica.net. Acesta a precizat că, în județul Brașov, opoziția vine din partea dezvoltatorilor imobiliari: „dezvoltatorii aicea: dom’le, dă-o mai încolo (autostrada – n.r.). Nu ne dau voie”.

Reprezentanții proiectantului iau în calcul inclusiv o intervenție la nivel guvernamental pentru deblocarea situației, în cazul în care nu se va ajunge la un consens cu autoritățile locale și actorii implicați.

„Avem 24 de luni să facem studiul de fezabilitate, dar nu ne putem mișca pe zona asta (Brașov, Covasna – n.r.). Probabil tot așa, sfârșit de an 2027 va fi predat studiul de fezabilitate, pentru că sunt 100 de kilometri de care nu ne-am atins”, a estimat șeful Consitrans.

În ceea ce privește controversa legată de varianta de traseu cu așa-numitele „cocoașe”, cu aproape 12 kilometri mai lungă decât cea inițială, proiectantul susține că problema a fost remediată prin modificarea traseului. Potrivit explicațiilor oferite, autostrada a fost mutată printr-o zonă de balastieră, urmând să fie realizate umpluturi și un pod mai lung, soluție care ar elimina porțiunile excesiv de sinuoase.

„N-o să mai fie cocoașă cum este astăzi. O să fie cocoașă cam ca la Focșani”, a precizat șeful Consitrans, citat de mytex.ro.

Rămâne de văzut cum va arăta traseul final al Autostrăzii A13 Brașov–Bacău, după încheierea discuțiilor cu autoritățile locale din județele Covasna și Brașov, și dacă proiectantul va reuși să se încadreze în termenul estimat pentru finalizarea studiului de fezabilitate.