Raliul Moldovei 2018 powered by Dedeman Automobile a intrat în linie dreaptă. Miercuri, la Centrul Expozițional de Afaceri se deschide secretariatul competiției, joi seara, în fața Prefecturii, se dă startul festiv, iar vineri și sâmbătă au loc probele.

Cu o Superspecială în centrul Oneștiului (vineri) și cu un finiș programat sâmbătă, la Moinești, în Parcul Băi. Ediția din acest an a competiției organizate de ACS Rally Spirit în parteneriat cu Consiliul Județean și în asociere cu Primăria Onești, Primăria Moinești, Primăria Bacău și Primăria Zemeș se anunță mai tare ca niciodată.

Pornind de la faptul că beneficiază de sprijinul unei Companiei precum Dedeman. Continuând cu un număr record de echipaje- 55, inclusiv din Italia și Ungaria- și încheiind, last but not least, cu numele candidaților la podium. E și Simone Tempestini, câștigătorul din 2017 a Raliului Moldovei, și Bogdan Marișca, campionul en-titre, și Dan Gârtofan și italianul Simone Marrini, cu un trecut în Raliul Dakar. Nu lipsește nici dublul campion național Gergo Szabo, și nici multiplul laureat Titi Aur. Singurul absent este, paradoxal sau nu, tocmai organizatorul Adrian Răspopa, care, din motive de ordin financiar, a decis să-și ia un an sabatic.

A compensat în schimb printr-o organizare fără de cusur a competiției care contează ca etapă a patra atât în Campionatul Național de Raliuri Dunlop, cât și a European Rally Trophy și FIA Balkan Trophy. „Într-adevăr, anul acesta am ridicat ștacheta, iar cea mai mare satisfacție este legată de susținerea pe care o primim din partea Companiei Dedeman. Suntem mândri că am adus lângă noi un nume de care se leagă, în plan sportiv, și recentul succes al Simonei Halep la Roland Garros”, a declarat Adi Răspopa (foto) la conferința de presă desfășurată ieri, la Dedeman Automobile Bacău.

O altă particularitate a etapei băcăuane este faptul că va beneficia de opt ore de transmisiuni live de pe traseele din județ. „Suntem singurii din țară care facem așa ceva”, a precizat Răspopa, care a încheiat parteneriate TV cu TVR și Telekom.

„Economic, orice tip de activitate, și în special această etapă din cadrul Campionatului Național de Raliuri contează mult pentru județul nostru”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Silviu Pravăț. „E a opta oară când suntem parteneri ai Raliului Moldovei, cu precizarea că anul acesta premierea va avea loc la Moinești. Traseele din jurul Moineștiului au adus plus-valoare, mulți competitori considerându-le de primă clasă”, a subliniat primarul Moineștiului Valentin Vieru. „Acest eveniment pune în valoare localitatea noastră”, a opinat primarul Zemeșului, Răzvan Tudosă. „Felicit organizatorii că s-au gândit la noi, mai ales că vom găzdui SuperSpeciala, care este o probă spectaculoasă”, a concluzionat administratorul public al Oneștiului, Bogdan Vasiloiu.

Prin urmare, Raliul Moldovei powered by Dedeman este gata de start. În 2017 a triumfat Tempestini. În 2018, competiția e mai tare ca oricând. Cine se va impune?

SuperSpeciala, vineri, la ora 18.00

Prima probă a Raliului Moldovei va începe vineri, la ora 9.00, pe traseul de la Hemeiuș. Prima zi a concursului, care va include, pe lângă clasicele trasee Trebeș și Hemeiuș, și o noutate, proba Valea Budului-Luncani cu o lungime de 10,6 km, se va încheia cu SuperSpeciala amenajată pe circuitul stradal din centrul Oneștiului. SuperSpeciala va începe la ora 18.00, și va fi transmisă live de TVR. Sâmbătă, parcul tehnic se va muta la Moinești, concurenții urmând să ruleze pe traseele Runcu, Moinești și Vermești.

55 de echipaje la start

Bogdan Marișca-pilot/ Sebastian Itu-copilot; Ford Fiesta R5, Clasa RC2/ 2

Dan Gârtofan/ Tudor Mârza; Skoda Fabia R5, RC2/2

Valentin Porcișteanu/ Dan Dobre; Skoda Fabia R5, RC2/2

Simone Tempestini/ Sergiu Itu; Citroen DS3 R5, RC2/2

Manuel Mihalache/ Janos Soos; Mitsubishi Lancer Evo IX, RC2/ 3

Adrian Teslovan/ Vajk Imre Cseh; Citroen DS3 R3T Max, RC3/5

Norbert Maior/ Francesca Maior; Peugeot 106, 9

Csongor Szabo/ Rareș Fetean; Ford Fiesta R2, RC4/7

Raul Badiu/ Gabriel Lazăr; Suzuki Swift Sport, 9

Alexandru Gheorghe/ Ciprian Solomon; Peugeot 208 R2, 7

Bogdan Vrabie/ Cosmin Diacu; Suzuki Swift Sport, 9

Cătălin Grigoriu/ Bogdan Rotaru; Ford Fiesta R5, RC2/2

Mihnea Mureșan/ Florin Dorca; Dacia Sandero, 9

Dinu Dragoș/ Sorin Vlașcu; Mitsubishi Lancer Evo9, 11

Vlad Miculici/ Alexandru Giușcă; Suzuki Swift Sport, 9

Cristiana Oprea/ Ioana Stan; Dacia Sandero, 9

Dan Paul Iamandi/ Iulian Răzvan Subțirelu; Subaru Impreza WRX STI, 11

Ovidiu Costea/ Robert Maior; Dacia Logan, 9

Constantin Aur/ Silviu Moraru; Skoda Fabia R5, RC2/2

Radu Necula/ Adrian Temeș; Suzuki Swift Sport, 9

Cristi Toader/ Alexandru Simon; Seat Cupra TDI, 5

Cristi Timișcă/ Velente Csegzy; Suzuki Swift Sport, 9

Gilles Romain/ George Marinescu; Dacia Logan, 12

Răzvan Nechifor/ Dorin Vraja; Mitsubishi Lancer Evo5, 11

Sebastian Barbu/ Marca Branca; Mitsubishi Lancer Evo7, 11

Ioan Zarug/ Liviu Lăcătuș; Citroen C2, 7

Andrei Mitre/ Horațiu Baltador; Dacia Sandero, 9

Dragoș Popa/ Sorin Colceriu; Dacia Logan, RC5/9

Radu Luca/ Artur Luca; Dacia Sandero, 9

Bogdan Năstase/ Delia Năstase; Mitsubishi Lancer Evo, 11

Adrian Grigore/ Vlad Terzi; Mitsubishi Lancer Evo9, 3

Cristi Dolofan/ Mihai Sandu; Mitsubishi Lancer Evo9, RC2/3

Zsolt Gergely Szabo/ Levente Mag; Mitsubishi Lancer Evo9, RC2

Octav Lunglueac/ Alexandru Rusu; Dacia Sandero, 9

Rareș Drâncă/ Marius Păunescu; Dacia Logan, 9

Cristian Pesoțchi/ Ana Bianca Radu; Dacia Logan, A1

Cristian Sugar/ Horațiu Șerban Voicu; Dacia Logan, A3

David Tarta/ Georgiana Gologan; Suzuki Swift Sport, A3

Paul Eduard Ciubotariu/ Alin Clapon; Subaru Impreza, 11

Adi Iliescu/ Rareș Badea; Mitsubishi Lancer Evo, 11

Thomas Abraham/ Norbert Abraham; Mitsubishi Lancer Evo 3 Kombi, 11

Jean Tatu/ Eugen Rotaru; Subaru Impreza, 11

Silviu Procopiu/ Mihai Stanciu; Dacia Sandero, 9

Andrei Brezoski/ Dariana Mateuț- Bogdan; Suzuki Swift Sport, 9

Eugen Caragui/ Robert Fus; Dacia Sandero, 9

Ramona Rusu/ Sorin Crișan; Dacia Sandero, 9

Dan Albuț/ Cristian Bala; Dacia Logan, 9

Andrei Păun/ Miță Lăzărescu; Dacia Logan, 9

Bogdan Gheorghiu/ Robert Radu; Dacia Logan, 9

Cristian Melczer/ Ervin Sipoș; Dacia Sandero, 9

Vlad Ștefan Răducanu/ Laurențiu Mandu; Dacia Logan, 9

Gabriel Stoian/ Mihai Capet; Suzuki Swift Sport, 9

Ionuț Simon/ Mihai Verdeș; Dacia Logan, 12

Adrian Florin Popescu/ Mircea Onofrei; Dacia Logan A3

Stefano Marrini/ Maurizio Nassi; Mitsubishi Lancer Evo9, RC2.

Dedeman pune la dispoziție mașinile arbitrilor

Dedeman Automobile va prezenta, pe toată durata Raliului Moldovei cele mai noi modele ale celor trei mărci reprezentate – Dacia, Renault și Nissan. Mașinile arbitrilor și ale organizatorilor fac parte din gama Dacia și Renault și vor putea fi văzute în acțiune pe întreaga durată a competiției. În zonele de maxim interes din cadrul Raliului, Dedeman Automobile va expune ultimele modele lansate de grupul Renault: noul Renault Clio RS, vehiculele electrice Renault Zoe și Twizzy, noul Nissan Leaf și noul Duster.

“Raliul Moldovei reprezintă pentru Dedeman Automobile oportunitatea de a sprijini sportul băcăuan și de a promova Bacăul pe harta internațională a evenimentelor sportive de anvergură. Este, în același timp, și un prilej de a fi alături de clienții noștri și de a le susține pasiunile și interesele în domeniul auto și sportiv”, a declarat Smărăndița Trofin, director de marketing Dedeman Automobile Bacău.