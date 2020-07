S-a finalizat prima sesiune a examenului de Bacalaureat, s-au afișat și notele finale, după contestații, iar Bacăul se poate mândri cu încă trei candidați de 10 (zece). Dacă înainte de contestații înregistram trei medii maxime, prin absolventele Mădălina Elena Dima, de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, Claudia Ionescu, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău și Alexia Băluță, de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, pe care le-am prezentat deja, zilele trecute, https://www.desteptarea.ro/bacauance-de-10-zece/, acum sunt șase.

Și rata de promovare pe județul Bacău a crescut de la 69,97% la 72,3%, în urma contestațiilor, cu mult peste media națională care este de 64,5%. Reamintim că, în județul Bacău s-au depus 1.915 contestații. S-au înscris la acest examen 4.346 de candidați, iar dintre aceștia trei au fost eliminați și 137 nu s-au prezentat.

Deși notele au fost codificate, „Deșteptarea” a aflat care sunt absolvenții de 10 (zece), care au reușit să obțină această performanță după contestații. Sunt trei copii frumoși, muncitori, care se au avut încredere în ei și au reușit. Iar noi îi prezentăm, pentru că o merită din plin.

Sunt fericit că am încheiat ceea ce a însemnat pentru mine liceul într-un mod frumos. Mi-am dorit să ajung aici, sunt admis deja la Universitatea Oxford, urmare a rezultatelor obținute la olimpiadele naționale de Matematică, începând cu această toamnă. Am fost admis cu o ofertă condiționată: peste 9.50 la Matematică și Informatică, și peste 9 la Limba și Literatura Română. Am contestat nota la Informatică, aveam deja 9.66, dar am știut că lucrarea mea este de 10. Am riscat, asumat, dar am știut că am luat decizia bună.

Liceul pentru mine a gravitat în jurul pasiunii mele pentru Matematică. Orice an școlar începea cu primele competiții la această disciplină și se termina cu etapa națională a Olimpiadei de Matematică. Celelalte materii erau complementare, secundare, dar mi-a plăcut să învăț și să știu de toate. Au fost patru ani frumoși în care, alături de părinți, profesori și prieteni, am evoluat, m-am dezvoltat pe toate planurile, acum mă cunosc mai bine și sunt sigur pe ceea ce vreau să fac pe viitor. În ceea ce mă privește, voi aprofunda studiul pe Matematică la Universitatea Oxford, unde știu că nu va fi ușor, dar mă voi descurca. Am ceva emoții, dar legate de adaptare, de cultură și climat. În rest, sunt încrezător pentru că am ales ceea ce îmi place să fac și un domeniu în care pot performa.

Pentru viitor, îmi propun să obțin doctoratul în Matematică și mai apoi să activez în domeniul bancar sau în cercetare. Dar până în toamnă, am să încerc că mă relaxez. Tocmai am luat și examenul scris pentru permisul de conducere, am să mai parcurg puțin și materia la Matematică pentru primul an de facultate, ca să îmi fie tot mie mai ușor, dar, acum, îmi iau și o mică vacanță alături de părinți și de prieteni.”