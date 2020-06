Statistic vorbim de 4.346 de înscriși, din care: 2.945 de candidați admiși (reușiți), 1.260 respinși, trei eliminați și restul de 137 neprezentați. Rata de promovare pe județul Bacău este de 69,97%. Mai în detaliu, vorbim de o rată de promovare mai mare decât cea națională, care este de 62,9%. Promoția curentă pe Bacău a avut însă o rată de promovare și mai mare, de 76,05%.

Procente de promovare peste 70% s-au înregistrat în următoarele județe: Cluj (77.8%), Sibiu (71.8%), Iași (71.4%) și Brașov (71.00%). În Capitală, rata de promovare s-a situat la 70%. Județele în care ratele de promovare au fost sub 50%: Ilfov (32.2%), Giurgiu (42.4%), Mehedinți (47.8%) și Gorj (49.7%).

Am fost elevă la Colegiul Național «Dimitrie Cantemir» încă din clasa a V-a și am avut parte de colegi și profesori excepționali care pur și simplu au făcut ca toți anii aceștia să fie minunați. Au fost și greutăți, dar totul a trecut mult mai ușor cu ajutorul lor și au făcut ca în această călătorie să mă ajute să devin eu, până la urma urmei. Examenele au fost de dificultate medie, poate la Matematică a fost puțin mai dificil, dar a fost în regulă. Eu am avut o pregătire continuă pentru acest examen, emoțiile fiind singurele care mi-au creat ceva probleme. Acum totul e bine și sper să reușesc să intru la Politehnică, la Facultatea de Automatică și Calculatoare din București.” Mădălina Elena Dima, absolventă a Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești

Cei patru ani de liceu au fost fiecare în felul lor diferiți, mai ales ultimul, care a fost cu multă muncă, dar a meritat. Au fost frumoși anii de liceu, doar că nu m-am bucurat de ei mai mult. Dar, urmează… Pentru mine, personal, examenul a fost ușor. Nu mă așteptam să fie atât de accesibil. La Română am avut un pic de emoții, în rest…, dar am fost bine pregătită, mai ales că materia de la Istorie am aprofundat-o foarte bine pentru olimpiadă. Sincer, am țintit către acest 10, încă de la începutul anului acesta a fost țelul meu, dar după perioada asta de carantină, de stat acasă, nu mă mai așteptam așa de tare. În continuare vreau să merg la Cluj, la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, mai exact pe specializarea media digitală.” Claudia Ionescu, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău