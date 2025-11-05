Au fost stabilite cuantumurile burselor pentru studenții universitari în anul 2025-2026

Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi în Monitorul Oficial Ordinul 6.633/2025, prin care sunt stabilite cuantumurile burselor pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare de stat în anul universitar 2025-2026. Documentul stabilește atât sprijinul acordat studenților doctoranzi, cât și bursele de studiu și sociale pentru studenții de la licență și masterat didactic.

Conform ordinului, bursa de doctorat pentru studenții doctoranzi finanțați de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, va fi de 3.700 de lei, indiferent de anul de studii. În cazul studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la buget la programele de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic, bursa de studiu a fost stabilită la 2.165 de lei, valoare echivalentă cu salariul minim net pe economie. De asemenea, bursa socială, destinată studenților cu venituri reduse, va avea un cuantum minim de 925 de lei, sumă menită să acopere cheltuielile minime de masă și cazare.

Ordinul aduce și modificări importante privind criteriile de acordare a burselor: acestea se vor acorda exclusiv studenților de la învățământul cu frecvență, pe durata activităților didactice, inclusiv cursuri și sesiuni de examene. Totodată, actul normativ elimină bursele de excelență olimpică sau internațională și introduce o limită de vârstă de 35 de ani pentru beneficiarii burselor sociale. Modificările urmăresc alinierea sistemului de burse la noile măsuri fiscal-bugetare și asigură o distribuire mai clară și transparentă a fondurilor către studenții care îndeplinesc criteriile actualizate.