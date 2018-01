După o pauză de şapte luni, Galeriile ALFA reintră în circuitul expoziţional al oraşului, cu o expoziţie eveniment. Caricaturistul Victor Eugen Mihai (VEM) împlineşte pe 30 ianuarie, o jumătate de secol. De ziua lui, artistul îşi face (ne face) un cadou pe măsură: expoziţia de caricatură „VEM – 50”, al cărei vernisaj va avea loc astăzi, la ora 17.00. Cu o activitate de peste 30 de ani, prima caricatură a publicat-o, în 1988, în Revista „Urzica”, după ce participase la o confruntare cu „leii” caricaturii româneşti la Costineşti, lucrările i-au fost expuse în peste 50 de ţari, de pe toate continentele, în special la saloane-concurs de caricatură şi publicate în albume internaţionale. De-a lungul anilor talentul, spritul critic, maniera proprie de a vedea lumea, societatea, i-au fost răsplătite cu numeroase premii şi medalii de aur, argint şi bronz, printre care şi

Premiul Cotidianului “Deşteptarea” – 2011. Este autor al albumelor de caricatură “Opriţi Pamântul, vreau să cobor!” (1995), “VEM MANIA” (1997) şi “VEM” (2016). 42 SHARES Share Tweet

