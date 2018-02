Doi artiști plastici băcăuani, arhitectul Alexandru Șerban Bălan și inginerul Eduard Coman, se numără printre cei 24 de plasticieni din județele Neamț, Bacău, Iași și din București (unii aflați în străinătate) care expun la Galeria Wall of Art din Roman la cea de a doua ediție a expoziției „De la lumină la culoare”. Expoziția a fost vernisată sâmbătă, 17 februarie, în prezența unui foarte numeros public. Despre eveniment, despre lucrările prezentate și despre creatori au vorbit proprietarul galeriei, arhitectul Iulian Negru, și directoarea Muzeului de Artă din Roman, Mihaela Ciobanu. Pereții galeriei de artă din Roman, transformați în simeze, s-au umplut din nou de culoare și lumină la cea de a doua ediție a expoziției vernisată sâmbătă. Maniera de expunere a slujit astfel chiar numele galeriei (Zidul de artă). Între picturile în ulei, între lucrările de grafică, mozaicuri și chiar fotografii, s-au aflat și cinci dintre tablourile arhitectului Alexandru Bălan, unul fiind o grafică, celelalte compoziții inspirate din înclinarea profesională a arhitectului. „Pictorul băcăuan fiind arhitect a venit în expoziție tot cu o compoziție arhitecturală – a remarcat Mihaela Ciobanu. Nu este la prima sa participare la o expoziție, este prima la Roman însă, dar a mai participat și la altele. L-a avut ca profesor pe maestrul Aurel Stanciu, iar cromatica din tablourile expuse este deosebită, cu prețioase auriuri ale formelor geometrice bine așezate”. Eduard Coman a venit în expoziție cu o compoziție în ulei, dar și cu un original mozaic, meticulos lucrat din circa 2.000 de piese, în care apare din nou tema de suflet a autorului, prin care a realizat zeci de lucrări până acum, tema biblică „Teascul mistic” sau „Iisus și vița de vie”. „Mozaicul este o tehnică grea, migăloasă – a apreciat Mihaela Ciobanu. Tema aleasă de Eduard Coman este una religioasă pornind de la Iisus Cristos și vița de vie. Putem spune că așa cum vița de vie nu poate să crească singură, neîngrijită, nealtoită, nici noi oamenii nu putem trăi fără protecția lui Iisus. Este o abordare interesantă în această lucrare foarte frumoasă”. Galeria de artă din Roman a fost gândită ca un spațiu al convergenței dintre arte. „Îmi doresc să fac din această expoziție o manifestare anuală, care va avea loc mereu pe 17 februarie de la ora 17,00 – a precizat Iulian Negru. Anul acesta am gândit expoziția ca un întreg în care și lumina transpusă în culoare și sunetul, dar și muzica să fie împreună”. Astfel, prezentarea lucrărilor plastice a fost acompaniată la sintetizator de profesorul Dragoș Cucoș, a cărui muzică ambientală a fost susținută video de mirifice imagini surprinse în natură în toate anotimpurile. Organizatorii expoziției sunt Sfera Design și Asociația Wall of Art, iar expoziția este deschisă în perioada februarie-martie. 1 of 10 „Această expoziție ar trebui să fie un «start a game» pentru artiști și pentru publicul iubitor de artă. Pentru că sub tablouri lipsesc numele. O manieră originală de expunere, curajoasă, dar care trebuie să continue pentru că, de fapt, publicul trebuie să descopere pictura întâi, conceptul din lucrare. Simțind lucrarea, descoperim artistul. La noi, prea mult timp s-a promovat un sistem artificial la care au avut acces artiștii plastici, dar limitat și iubitorii de artă. Să lăsăm liberă arta să vorbească!”

