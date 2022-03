Putem spune că, după o perioadă îndelungată de amorțeală, astăzi e mare sărbătoare în Bacău. Odată cu aniversarea Valhalla, practic se dă startul într-un nou sezon de evenimente notabile ce poartă blazonul vestitei berării din centrul orașului.

Cu siguranță Valhalla este un brand în Bacău și nu cred că există băcăuan consumator de momente de voie bună să nu știe acest lucru. Alții mai știu că la Valhalla se mănâncă foarte bine, dar și…foarte mult, ceea ce îl face să fie un restaurant din prima linie a preferințelor băcăuanilor. Aici s-au petrecut de-a lungul anilor nopți de neuitat, aici unii s-au cunoscut și și-au legat drumurile în viață. Și câte și mai câte. Astăzi, la ceas aniversar, vă propunem să cunoașteți mult mai multe despre Valhalla, nu doar simpla impresie pe care ați avut-o din spatele unui papanaș uriaș. Iar pentru a creiona cel mai bine Valhalla, am stat de vorbă chiar cu artizanul acestui loc atât de îndrăgit de băcăuani, așa cum îl cunoaște toată lumea, Dudu. Dudu Timofte.

Istoria Valhalla

-Cum a început povestea Valhalla din Bacău?

-Ca orice început, a fost destul de dificil. Practic, povestea a început în 2013, pe 3 august, atunci când am deschis Vikings. Îmi doream atunci un loc în care să îmi umplu sufletul, un loc în care să aducem și distracție, pentru că jos, la Vikings, era un pub unde făceam karaoke și alte activități, concerte… Numai că, fiind la un subsol de bloc, nu am avut reacții tocmai pozitive din partea locatarilor. Așa că pub-ul a avut viață scurtă și l-am închis la 1 ianuarie anul următor. Atunci am hotărât să mă mut într-o altă locație și așa am ajuns la stadion, în fostul City Pub. Iar istoria Valhalla acolo a început.

-De unde a venit idea acestui nume – Valhalla?

-După cum știm, din legendele nordului, oamenii când mureau se duceau la bine în Valhalla, și în sensul ăsta am gândit denumirea. Ca oamenii să meargă la bine. Și sună și bine. A fost idea mea și a fost îmbrățișată de toți cei cu care lucram atunci. Am avut și un băiat foarte bun care mi-a făcut logo-ul și tot ce înseamnă brandul în momentul de față, un prieten de-al nostru de la Cluj, Simi. La acel sediu am intrat undeva pe 13-14 ianuarie. Era foarte frig. Am tras tare cu lucrările și pe 8 martie am reușit și am dat drumu. Practic Valhalla atunci s-a născut, pe 8 martie, dar mie îmi place să spun „7 ani de berărie, 8 ani de Valhalla”.Eu îi număr pe toți dar o iau de bună pe asta, de pe 25 martie, când am deschis în urmă cu 7 ani în locația actuală.

-Cum a fost atunci la deschidere?

-A fost o nebunie. Cu o zi înainte terminasem totul de pus la punct, pe ultima sută de metri. N-am avut constructori, doar o echipă de instalatori care au făcut treaba prin băi, în rest am muncit eu și cu băieții mei, echipa mea. Am avut parte de niște oameni incredibili. Am deschis atunci, pe 25 martie, era tot într-o zi de vineri, și a cântat trupa Feelings. A fost incredibil, mai ales că atunci mi-au venit multe autorități în control, dar am rezolvat totul a doua zi. A fost foarte fain. Practic acesta a fost pasul următor. Pentru că vechea locație începuse să meargă și aveam nevoie să mergem la următorul nivel.

-Bucătăria este un punct forte pentru tot ce înseamnă Valhalla…

-Cumva, asta mi-am dorit. Evenimente și bucătărie, iar targetul de oaspeți pe care mi l-am propus atunci a fost de 30+. Pentru că toată lumea spunea că nu are un loc în care să iasă. Am fost cu asociatul meu de atunci în Germania și am văzut o berărie acolo și practic a fost sursa noastră de inspirație.

-Apropo de asociați…

-Atunci eram trei. Eu, Sorin Rotaru și Roxana Mihăilă. Cei care eram și în Vikings. În 2015 ne-am despărțit. Sorin a rămas cu Vikings, eu cu Valhalla iar Roxana a ieșit din parteneriat.

-Deci din 2015 ați rămas șeful.

-Nu. Mie îmi place să spun că sunt omul care dau salarii, iar eu muncesc cot la cot cu angajații.

Personalul valoros din Valhalla

-De altfel, personalul din Valhalla face treaba cu sufletul. Cel puțin așa se observă și se simte atunci când ești client.

-Oameniilor cu care am lucrat le-am dat mereu încredere și plus valoare. Am încercat să le insuflu cât am putut din mine, și le-am spus mereu să nu le fie frică, pentru că frica omoară sufletul. Angajatul trebuie să vină cu drag, să nu aibă trac, frică, emoții… Am avut oameni buni, și fără falsă modestie, chiar am fost formator de oameni aici. Mi-aduc aminte că atunci când am început la locația de la stadion, nu știau să toarne un 50 în pahar. Iar acum, mulți din cei cu care am început, sunt barman prin Dubai, Anglia, mulți la București… Adevărul este că am fost o școală foarte bună

-Dar și acum aveți o echipă sudată și bine pregătită.

-Așa este. La începuturi, băieții mergeau la cursuri de specializare. Își doreau asta iar eu le dădeam liber pentru așa ceva. Oamenii pe care îi am acum lângă mine sunt de cel puțin patru ani. Nu știu dacă asta e o laudă, dar după cum s-a ajuns în ziua de azi în acest domeniu… Pe bucătărie au fost ceva fluctuații dar echipa e stabile și pot să spun că e și profesionistă.

Pasiunea din bucătărie

-Revenim puțin în bucătărie, pentru că acest compartiment este, cumva, motorul.

-Așa este. Bucătăria este „plămânul” unei locații și este locul care aduce plus valoare. Avem doi șefi de tură…

-Dar știu că ați lucrat și în bucătărie.

-Este adevărat, îmi place. Sunt pasionat și din cauza asta eu am vrut să fac un restaurant unde să se sevească mâncare după chipul și asemănarea mea. Eu nu mănânc mult, dar când cineva scoate un leu din buzunar nu trebuie să aibă senzația că este furat. Trebuie clientului să îi dai, să se sature și să plece mulțumit de la noi. Iar uneori mai ia și la pachet. Dacă respecți treaba asta, cu siguranță te va recomanda la cel puțin încă doi potențiali clienți.

-Aveți și o terasă impresionantă.

-Terasa are 500 de locuri, iar, uneori, vara mai întâmpinăm dificultăți la bucătărie cu timpii de așteptare. Dar, sper ca anul acesta să reușesc să pun pe roate bucătăria de vară și astfel să fim mult mai prompți în servire. Vom avea grătare, plită de pește și multe altele.

Despre evenimentele Valhalla

-De-a lungul timpului, Valhalla a organizat mai multe evenimente memorabile pentru băcăuani. Au fost foarte multe și e greu să vorbim despre toate, dar poate reușim să amintim câteva care au fost…vârfuri.

-Au fost foarte mulți și chiar mi-e greu să enumăr acum. Mi-aduc acum aminte că în 2013 îmi doream cumva să vină Minculescu, Direcția 5, Subcarpați și trupe de genul ăsta. Ușor, ușor, am reușit să îi aducem iar anul acesta vine și Dirty Short, o formație incredibil de greu de accesat și foarte scumpă, o formație care cântă la festivaluri în Germania, trupă ce va fi pe 29 aprilie în Valhalla. Mulți ne-au pășit pragul. De la regretații Leo Iorga și Gyuri Pascu până la Mărgineanu, Minculescu, Ovidiu Lipan Țăndărică și mulți, mulți alții.

-Au fost și cei de la Trei Sud Est și urmează cei de la Trei Sud Est.

-Da. Ei vin pe 2 aprilie când vom avea din nou o seară memorabilă. Deja nu mai sunt locuri demult, ceea ce poate spune multe.Au fost mulți, mulți… Show-rile de stand up au prins foarte bine și umplu sala. Și din acest domeniu au fost nume importante, amintindu-l aici pe Micutzu…

-Au fost vremuri dificile din cauza pandemiei. Acum putem spune că, odată cu aniversarea celor 8 ani, avem parte de o relansare Valhalla.

-Cu ocazia acestei aniversări, este prima data când legăm trei evenimente, trei concerte unul după altul. Aseară a cântat Nidal Ștefan, băiatul lui Talal Hamad, în această seară vine Ada Milea cu Bobo Burlăcianu iar sâmbătă avem o trupă foarte faină de la Iași, The Voodoo Child, o formație care sună incredibil de bine și care a fost prezentă și în show-rile de talente de la diferite televiziuni.

-Sezonul de primăvară arată promițător.

-Da. Calendarul de evenimente este făcut pe toată luna aprilie și chiar și pe mai. O să avem Jurjak, Sarmalele Reci, The Mono Jacks, Taxi, Partizan…

În acest weekend se relansează și clubul Boris

-Dacă tot am vorbit și de relansare, trebuie să amintim și de clubul Boris.

-Boris e giuvaerul nostrum și așa îi va rămâne numele, cu toate că nu e un nume prea plăcut în perioada asta. La momentul când l-am lansat am avut de ales dintre vreo trei variante, și am rămas la acest nume, pentru că voiam să fie cu o tematică rusească. Boris s-a deschis în 2019, pe 20 decembrie. Am funcționat de Crăciun și Revelion, apoi de Valentines Day și 8 Martie, după care a venit pandemia. De atunci a fost închis. Iar după doi ani, sâmbătă, 26 martie, redeschidem. Dacă Valhalla este o locație mai comercială, jos în Boris am vrut să particularizez cumva și să merg către tineret. Concerte de alternativ, concerte rock… către underground. Sigur, cu timpul am putea face și în Boris un stand up sau să aducem un spectacol de teatru, putem face și karaoke sau chiar seri tematice cum ar fi cele cu muzica anilor 80-90. E un loc special de care eu sunt îndrăgostit, un loc unde am muncit și am pus foarte mult suflet în el. Tot ce vedeți în Boris este făcut manual…

-Ați dezvoltat niște branduri în Bacău. De unde au venit toate aceste idei?

-Când faci lucrurile cu pasiune și cu dragoste, nu au cum să nu-ți iasă. Mi-a plăcut industria asta a ospitalității și mi-am dorit să fac lucrul ăsta. Înainte nu am activat în acest domeniu. Am fost agent de vânzări la diferite firme unde am vândut băuturi, am vândut încălțăminte, am vândut uleiuri industriale, dar… eu asta mi-am dorit să fac. Eu vreo 10-11 ani am stat departe de Bacău și prieteni de-ai mei îmi spuneau să facem Valhalla la Cluj. Veneam acasă doar în weekend. Dar partea asta din industria ospitalității mereu m-a atras și pentru că am făcut-o cu plăcere, am și reușit. Se vede când un om face lucrurile cu plăcere și nu pentru bani. Iar în jurul meu am avut și am numai oameni de valoare. Pentru că la mine nu primează banii. Primează fapta, cuvântul, sufletul, omul, pentru că îmi place să cred că mai există oameni cu care să construiești.

Proiecte de viitor

-Suntem la ceas aniversar și totuși nu putem să nu ne gândim și în viitor. Cam ce va urma?

-Unul din obiectivele mele, pe care le-am avut de prin 2017, a fost să am propria mea carmangerie, care, cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să o fac în 2020. Este vorba de carmangeria Dudachi, un vis împlinit, care are un punct de desfacere chiar aici, pe terasa Valhalla. Carmangeria este la Mărgineni, o unitate faină, cu potențial foarte mare unde facem produse foarte curate. Sunt naturale 100%. Doar sare, piper, condiment, usturoi, boia, chimen, enibahar și atât. Eu lucrez acolo împreună cu două angajate, iar carnea provine de la abatoare certificate și verificate sanitar-veterinar. Eu doar o procesez. Produsele Dudachi au prins foarte bine, cei care le-au încercat pot să zic că i-am securizat, vin frecvent, pentru că au găsit aici gustul de altă data. Dacă vorbeam de planuri de viitor, aș putea spune că îmi doresc să deschid un magazin în oraș, care practic să fie o altfel de carmangerie față de tot ce există acum.

-Doar carmangerie, sau și altceva, cum ar fi o băcănie?

-Dacă e să discutăm și lucrul ăsta, trebuie să spun acum că am începur să facem și dulcețuri și zacuști. Le găsim tot la magazin la noi. Dulcețurile sunt fără zahăr, îndulcitorul folosit la ele fiind sucul de măr. Proiectul este unul de anvergură, dacă tot este să spun acum. Va fi mai mult decât o băcănie. Vom găsi acolo și pâine și lactate, produsele noastre din carmangeria proprie… Este unul din planurile de viitor.

-Deci acesta este unul din planuri. Și altul?

-Vai…n-aș fi vrut să spun acum (râde cu poftă-n.r.). Un al doilea plan, dar e la stadiul de proiect, care este conturat dar nu știu să spun exact în procente, împreună cu prietenii mei din București, vrem să facem un festival aici, în Bacău. Va fi un festival combinat, dar partea principal va fi de muzică. Nu știm exact în ce direcție… Avem bazinul de trupe de alternativ care le știm și vin, care oricum am o relație faină cu ei, și spun că ar răspunde afirmativ oricând. În schimb, mă gândesc și la altceva ce nu a mai fost, și mă refer aici la un festival de muzică lăutărească. Și mă refer aici la prezența unor nume de tarafe din lăutăria curate, clasică. Ne-am dori să fie pe perioada a două zile… Dar vom vedea. Sunt planuri, atât deocamdată.

Dudu Timofte este originar de lângă Moinești. Mai exact din satul Bucșești, comuna Poduri. În 1995 a absolvit Liceul „Grigore Cobălcescu” din Lucăcești – Moinești după care a urmat și s-a licențiat la Facultatea de Inginerie, secția TCM din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Anul acesta împlinește 45 de „primăveri” și are doi copii, Ștefan și Maria, de 15 respectiv 12 ani, plecați în Germania din 2019 cu mama lor.