– se caută ofiţeri pentru Prevenire, Logistic sau Financiar, iar unele funcţii au grad de locotenet colonel sau chiar de colonel Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a scos la concurs cinci posturi de ofiţer cu încadrare din sursă externă, iar cei interesaţi trebuie să se grăbească pentru că cererile de înscriere se depun inclusiv astăzi, 10 ianuarie. Este vorba despre un post aferent funcţiei de ofițer specialist II, din cadrul Inspecției de Prevenire – Compartimentul Control și Activități Preventive, funcție prevăzută cu gradul de locotenent colonel, un post de ofițer I, tot din cadrul aceluiaşi compartiment al Inspecției de Prevenire, funcție prevăzută cu gradul de maior, un post de ofițer specialist I la Serviciul Logistic – Compartimentul Tehnic, prevăzută cu gradul de colonel, un post de ofițer specialist II (economist) la Compartimentul Financiar, prevăzută cu gradul de locotenent colonel, şi un post de ofiţer specialist II la Inspecţia de Prevenire – Compartimentul Avizare – Autorizare, prevăzută cu gradul de lt. col. Candidaţii pot afla de pe site-ul instituţiei sau direct de la sediul acesteia ce studii trebuie să aibă, dar şi ce alte condiţii au de îndeplinit pentru a putea participa la concursul care va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, dar înainte vor susţine şi proba de evaluare a performanţei fizice.

ISU Bacău vrea să mai angajeze şi doi muncitori calificaţi, mai precis bucătari, pentru Popota unităţii, care ar urma să fie reînfiinţată. Pentru aceste posturi, înscrierile se fac până la data de 19 ianuarie 2018.

