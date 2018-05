Atacantul băcăuan a înscris unicul gol al meciului câștigat de Poli Iași contra „roș-albaștrilor”, care sunt pe cale să piardă titlul în favoarea CFR-ului din Cluj

Dacă se va încorona campioană a României în acest sezon, CFR Cluj va trebui să trimită o telegramă de mulțumire lui Andrei Cristea. Atacantul băcăuan a ucis speranțele la titlu ale fostei sale echipe, FCSB, deschizând calea CFR-ului către laurii Ligii I. Luni seara, Cristea a înscris unicul gol al meciului dintre CSM Poli Iași și FCSB, țintuindu-i pe „roș-albaștri” pe locul 2, la un punct de CFR Cluj, cu doar două etape înainte de finalul campionatului.

Conducerea și staff-ul tehnic al CFR-ului au lăsat să se înțeleagă că ieșenii nu se vor omorî cu firea contra echipei lui Gigi Becali. Acum, își pot înghiți cuvintele! Luni, în epilogul rundei a opta din play-off-ul Ligii I, Poli Iași nu a făcut niciun favor adversarei, în ciuda faptului că, din minutul 74, a jucat în zece oameni ca urmare a eliminării lui Qaka. Așa cum nici Andrei Cristea nu a făcut vreo concesie fostei sale echipe și fostului său coleg de la Steaua, Nicolae Dică, actualul tehnician al FCSB-ului. În minutul 89, capitanul Iașiului a finalizat cu gol un contraatac declanșat de Panțîru, parafând victoria cu 1-0 care diminuează drastic șansele la titlu ale lui Planici și Florin Tănase.

„Să-și ceară scuze cei care ne-au aruncat cuvinte urâte. Se știu ei bine care sunt. Nu am jucat ca să încurcăm pe cineva, am jucat pentru noi și pentru publicul ieșean. Am demonstrat pe teren că Poli Iași e o echipă cu onoare”, a declarat la final Cristea, care, în urmă cu doar două săptămâni, marcase și golul prin care Iașiul a blocat CFR-ul în Copou, scor 1-1. Chiar dacă a spus că „n-am avut nicio revanșă de luat în fața Stelei”, Andrei Cristea nu a uitat să precizeze că „la 22 de ani am fost trimis la plimbare”, făcând referire la faptul că în 2006 a fost cedat de gruparea lui Gigi Becali și MM Stoica la Poli Timișoara, deși venea după „dubla” magică împotriva Valenciei și o calificare în semifinalele Cupei UEFA. Fotbalistul crescut de FCM Bacău va împlini săptămâna viitoare 34 de ani, iar golul de luni este al nouălea înscris pentru CSM Poli Iași în acest sezon.

Cu 44 de puncte, CFR Cluj mai are de jucat la Giurgiu, cu Astra și acasă, cu Viitorul. Aflată pe locul secund, cu 43 de puncte, FCSB se va deplasa runda viitoare la Craiova, pentru ca în ultima etapă să primească vizita Astrei.