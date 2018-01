Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu a primit astăzi vizita Excelenței Sale, Andrei Grinkevich, ambasador al Republicii Belarus la București. La întâlnire a participat și primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia. Discuțiile au fost caracterizate de un mare interes de colaborare, de ambele părți și au vizat domenii multiple cu potențial: agricultură, construcții, confecții-textile, aeronautică, educație, cultură și sport. Excelența Sa, Andrei Grinkevich se află la a cincea vizită în județul Bacău, cu prilejul celor anterioare domnia sa stabilind contacte cu oameni de afaceri din Filipești, Comănești și Buhuși. În decursul anului trecut a purtat discuții cu conducerea Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, ulterior fiind printre artizanii mai multor convenții de colaborare dintre universitatea băcăuană și instituții de profil similar din Belarus. ”Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră și cred că, în virtutea multitudinii de interese comune putem găsi modalități de colaborare care să fie avantajoase pentru fiecare dintre noi. În Republica Belarus avem multe domenii de producție care se regăsesc și în județul Bacău și aș fi foarte bucuros să mă implic în a stabili contacte cu persoane specializate în aceste sectoare de activitate”, a precizat Excelența Sa, domnul Ambasador. La rândul său, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău și-a exprimat deschiderea pentru o colaborare fructuoasă: ”Județul Bacău se află într-o perioadă în care dezvoltarea este pe primul plan și fie că vorbim despre agenți economici care activează în agricultură, industria lemnului sau aeronautică, despre educație, cultură sau sport, în fiecare din aceste domenii putem găsi interese comune. Suntem deschiși oportunităților de cooperare și vă pot asigura că această întâlnire nu va fi una singulară.” 7 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.