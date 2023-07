Am fost vânduți fără de preț și nu ne-au prețuit atunci când ne-au vândut

N-au fost focuri de artificii, nu s-a serbat în piața publică, nu au fost luări de cuvânt despre eficiența guvernării și doar existau motive. Totul s-a petrecut într-o discreție suspectă. Deși am scăpat de o amenințare mortală pentru viața noastră și a comunității umane, urmare tocmai a competențelor extraordinare ale conducătorilor de la nivel local, planetar, a organismelor internaționale ONU, UE și mai ales OMS. Da, am scăpat de pandemie. La sfârșitul lunii trecute Premierul Marcel Ciolacu și Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în reuniunea comună, au aprobat hotărârea privind încetarea stării de risc epidemiologic și biologic generată de pandemia COVID-19 și aplicabilitatea art. 1 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36 din 21.07.2020. ,,Aceste concluzii au fost coroborate cu pozițiile oficiale adoptate public de Directorul General al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit cărora COVID-19 a devenit o problemă de sănătate stabilă ce nu mai constituie o urgență de sănătate publică de interes internațional.” ne spunea https://media.stiripesurse.ro/other/202306/media-168794608045709400.pdf care publica în faximil și hotărârea cu pricina. Simulacrul de pandemie a mers până la capăt așa cum era programat să se întâmple, adică să înceteze în 2023. Dacă vă amintiți aceasta era prognoza inițială minimală. Dacă nu intervenea conflictul din Ucraina, spaima populației putea fi întreținută și pandemia s-ar fi prelungit până în 2025. Existau în acest sens și niște propuneri. Cu regret, marii producători de vaccinuri au trebuit să accepte că nu se putea prelungi criza de sănătate la concurență cu războiul. Din punct de vedere contractual, țările nu mai pot fi obligate să achiziționeze și să plătească vaccinurile solicitate în perioada pandemică ( loturile nelivrate), acum că OMS a decretat încetarea pandemiei. Nu că iar fi păsat OMS-ului ori domnului Ciolacu, Iohannis și tuturor arafaților de realitatea obiectivă ori sănătatea noastră, însă și producătorii de arme trebuie hrăniți. Și apoi, cu arma se impune democratic democrația. Ați auzit de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene Române, generalul-locotenent Viorel Pană și augusta asociere? Generalul Pană a fost întâmpinat pe 27 iunie a.c. cu onoruri militare la Baza Comună Anacostia-Bolling (situată la 3 km de Washington DC) și a primit decorația ”Legiunea de Merit”, care este cea mai înaltă distincție pe care Forțele Armate ale Statelor Unite o pot acorda unui cetățean care nu este american. Se acordă pentru o conduită de excepție în prestarea unor servicii și realizări remarcabile. Până acum, din partea României, doar regele Mihai I și fostul premier Nicolae Ciucă au mai primit această prestigioasă decorație în 1945, respectiv 2020. Nepermis de discret s-a consumat și acest eveniment relatat de; https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/3446883/readout-of-us-air-force-chief-of-staff-gen-cq-brown-jrs-counterpart-visit-with/ Nu știm ce merite excepționale are domnul general, dar sigur are din moment ce a fost decorat și este autorizat să discute în mod oficial de; ,,…. eforturile de modernizare ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv flota sa în creștere F-16 Fighting Falcon și intenția de a achiziționa avioane de luptă F-35 Lightning II , precum și oportunitățile viitoare de a crește cooperarea și interoperabilitatea.” Evident vorbim de tehnică militară produsă de SUA și de care avem mare nevoie pentru a rezista agresiunii ruse în Ucraina. ,,Dacă totul decurge conform planului, primele aeronave F-35 ar putea ajunge în dotarea Forțelor Aeriene Române după anul 2035, așa cum anticipa săptămânile trecute și general-maior dr. ing. Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente.” , citat de https://www.defenseromania.ro/gen-viorel-pana-decorat-cu-legiunea-de-merit-in-sua-seful-aviatiei-militare-romane-a-discutat-si-de-intentia-romaniei-de-a-achizitiona-f-35_623386.html Adică după 12 ani, când probabil Rusia, înfrântă de Ucraina, așa cum ne asigură narațiunea oficială, nu va mai exista ca hegemon iar F-35 (care a avut zborul inaugural la data de 15 decembrie 2006), va împlini 29 de ani și va fi uzat moral raportat la evoluția exponențială a tehnicii militare a acelor vremuri. În fapt, lucrurile sunt mult mai simple, e vorba de bani și control. Nu e vorba de democrație, ori libertate. Libertatea ne-a fost îngrădită brutal în pandemie și drepturile elementare ce ne defineau ca oameni liberi ne-au fost călcate în picioare de autorități. În numele unui bine colectiv identificat de un grup restrâns de interese, ne-a fost ștrangulată libertatea individuală. Nu discutăm nici despre capitalism ori comunism, ideologii politice, etc. ci despre corporatism. Adică, fuziunea industriei și a statului într-o entitate cu un scop, altul decât binele individual și în care populația e tratată ca o turmă ce are deja un proprietar. Turma are iluzia libertății și atât. Publicația https://dailyreckoning.com/corporatism-has-replaced-liberalism/ ne oferă exemplul

Big Pharma. ,,Aceasta finanțează autoritățile de reglementare și menține o ușă rotativă între managementul corporativ și controlul de reglementare. Guvernul finanțează adesea dezvoltarea de medicamente și avizează rezultatele. Guvernul acordă brevetele. Producătorii de vaccinuri sunt exonerați de răspundere pentru vătămări. Când consumatorii se opun, guvernul impune mandate, (obligații de vaccinare), după cum am văzut. În plus, pharma plătește până la 75% din reclamă la televiziunea de seară, ceea ce în mod evident cumpără atât acoperire favorabilă, cât și tăcerea privind dezavantajele. Aceasta este însăși esența corporatismului și afectează din ce în ce mai mult tehnologia, mass-media, apărarea, munca, alimentele, mediul, sănătatea publică și orice altceva. Marii jucători au fuzionat într-un monolit, storcând viața din dinamismului pieței. Tema corporatismului este rareori discutată în detaliu. Oamenii ar prefera să păstreze discuția despre idealuri abstracte care nu sunt cu adevărat operaționale în realitate. Aceste idealuri sunt cele care se împart lumea în dreapta și stânga; între timp, amenințările cu adevărat existențale trec sub radar…” Întreținera conflictului din Ucraina în numele unor idealuri în care corporatismul nu crede nu e o contradicție în termeni de logică formală. Important e ca noi să credem, pentru a putea accepta ceea ce ni se impune. Corporatismul de astăzi a fuzionat cu politicul și îl controlează. S-a insinuat în organizații neguvernamentale puternice, organizații nonprofit și fundații uriașe, construite pe averi uriașe. Este o structură privată, dar în aceeași măsură și publică. Presedintele Biden, ,,cel mai puternic om de pe planetă”, nu mai e de mult în parametrii optimi de funcționare și conduce cel mai puternic stat din lume, SUA, care e republică prezidențială. Adică, asemenea unui monarh cu puteri extinse pentru secolul în care trăim, poate avea un drept de veto și se poate opune oricărui act emis de parlamentarii americani. Și dacă președintele și parlamentarii sunt aleși, consilierii președintelui, cei care din umbră îl pilotează nu sunt aleși, ci numiți. Pe cine reprezintă ei nu e greu de ghicit, dacă analizezi direcțiile de acțiune ale politicii Statelor Unite. Adică, distrugerea de facto a adversarului politic, introducerea cenzurii și a restricțiilor asupra libertății comerciale și individuale, desființarea capitalismului competitiv și înlocuirea acestuia cu carteluri conduse de oligarhi. Marile afaceri care sunt promovate sunt speculative și nu au legătură cu necesitățile reale ale cetățeanului. Așa cum a fost vaccinul anticovid, așa cum se definește acum necesitatea de a achiziționa arme ce vor fi furnizate/operaționale peste 9-10 ani. Tehnologia digitală ce ni s-a impus prin certificatul verde a fost concepută să trăiască din colectarea de date necesare controlului global și inventarea unor noi taxe. Schimbările climatice, noua mantră impusă din centrul de putere de la Washington DC, oferă acoperirea perfectă pentru controlul global. Odată identificată „problema globală”, de pildă flatulațiile vitelor, temă amuzantă la început, a devenit ca și ,,bărbatul care naște” o chestiune serioasă. Astfel e nevoie doar de un pretext chiar necredibil (oricum părerea turmei nu contează) ca să se poată avansa „soluții globale”, cum ar fi guvernarea mondială, impozitarea mondială și conducerea mondială de către elite. Nu are importanță că știința reală ne spune, de pildă, că dioxidul de carbon având o masă moleculară mai mare decât aerul nu poate ,,zbura” în stratosferă pentru a crea un efect de seră ci rămâne la nivelul la care plantele pot să-l absoarbă; dar alarmismului climatic isteric, susținut de media, spune altceva. În școli, se introduce așa zisa educație de mediu și educația sexuală, mai exact se dorește pervertirea precoce mimându-se educația. În paralel se discută despre eliminarea, ori transformarea în obiecte de studiu opționale a științelor exacte, cum ar fi chimia și fizica. Astfel, implementarea obscurantismului și ignoranței prin politici educaționale facilitează pe termen lung consolidarea plutocrației.

Jr. Adrian M. Ionescu