Deşi practică tirul cu arcul doar de doi ani, a adunat un palmares impresionant în competiţii naţionale şi internaţionale n de câteva zile, el s-a întors de la un important concurs din Slovenia unde a reprezentat România, obţinând două medalii, una de aur şi alta de argint n pe viitor, Alex îşi doreşte să devină tot mai bun în ceea ce-şi propune să facă, stare de spirit pe care o datorează sportului căruia i s-a dedicat, trup şi suflet.

Cu un nume parcă venit din cronici de demult, Alexandru Eduard Lăpuşneanu este, totuşi, un tânăr ca oricare altul. Poate un pic diferit de ceea ce înseamnă să fii adolescent în ziua de azi. Asta pentru că Alexandru nu mai are timp de pierdut în faţa calculatorului. Are multe de făcut, iar timpul său este prea valoros ca să-l irosească fără vreun ţel. Iar ţelurile sale sunt multe şi diverse. Elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, el deja s-a făcut remarcat ca un sportiv de performanţă şi este un tânăr ambiţios, profund implicat în viaţa cetăţii.

Sportul care metamorfozează

Nu se ştie dacă în copilărie s-a visat Robin Hood sau Wilhelm Tell, dar, cu siguranţă, lui Alexandru i-a plăcut tirul. „Dintotdeauna, m-am simţit în largul meu în poligon. Fie că era vorba de airsoft sau de paintball, mereu mi-a plăcut să trag la ţintă”, îşi aminteşte el. De tirul cu arcul s-a apropiat mult mai târziu când, împreună cu tatăl său, a fost la Centrul de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov” unde era organizat un târg de pescuit şi vânătoare. „Iniţial, venisem să vedem standul cu arme airsoft, Apoi, paşii m-au dus către atelierul de tir cu arcul organizat în spaţiul expoziţional. Acolo, profesorul Marius Vlad, viitorul meu antrenor, m-a remarcat după ce am trimis am trimis săgeata în mijlocul ţintei din prima încercare. M-a rugat să mai trag o dată şi, văzând că am repetat performanţa anterioară de vreo cinci-şase ori, mi-a propus să vin la ei la club”. Sportul nu-i era o necunoscută, dar nici nu se putea spune că îl fascina. Până la acel moment, Alexandru cochetase deja cu sporturi precum atletismul şi cu înotul, însă aceste ramuri sportive nu i-au adus mari satisfacţii. De altfel, el simţea că acel gen de mişcare nu-l motiva, astfel că Alexandru devenise ca o bună parte a copiilor din ziua de azi, dependent de calculator, sedentar şi cu tendinţe spre obezitate, iar acest lucru se reflecta şi în relaţiile cu ceilalţi copii. „Întâlnirea cu acest sport şi cu cel ce avea să-mi devină antrenor mi-a dat impulsul care avea să mă transforme. La început, mi-era greu să ţin în mână arcul de competiţie, darămite să mai trimit săgeata în ţintă, însă răbdarea şi tenacitatea antrenorilor mei, precum şi dorinţa mea de a deveni mai bun, m-au adus la nivelul de performanţă pe care l-am atins astăzi”. Acum, el e un tânăr suplu, cu alură de atlet, căruia îi place să alerge şi să înoate zilnic, în timp ce pe computerul său a început să se aştearnă praful.

Eşecurile, la fel de importante ca victoriile

În prima perioadă, Alexandru a avut de luptat cu propriile limite. Pe lângă lipsa de forţă, el avea de surmontat şi un mic deficit de acuitate vizuală. „Pentru aceasta, am învăţat să mă ghidez după umbre şi chiar după auz. Astfel, am constatat că săgeţile scot sunete diferite în funcţie de locul în care lovesc ţintele”. El a beneficiat din plin de sprijinul familiei, atât moral cât şi financiar, pentru că tirul cu arcul este un sport costisitor. „Ai mei mi-au cumpărat un arc performant cu care să mă pregătesc şi să particip la competiţii, însă, între timp, eu am crescut atât în talie cât şi în forţă, astfel că se simte necesitatea unui arc mai bun”. Lucrul acesta este accentuat şi de rezultatele bune pe care Alexandru a început să le obţină în concursurile din ţară şi din străinătate. Şi acestea n-au întârziat să apară încă din primul an în care a activat sub culorile Clubului Sportiv Saga Bacău, club coordonat de soţii Geanina Ivu şi Marius Vlad. Prima dată, rezultatele au venit când a participat la categoria de competiţie 3D Compound Junior. De anul trecut, Alexandru şi-a câştigat un binemeritat loc în lotul naţional în urma rezultatelor bune obţinute. Numai în ultima perioadă, a adăugat pe panoplie patru premii în diferite competiţii naţionale şi internaţionale. Ultimele au fost cele două medalii, una de aur şi alta de argint, obţinute la “Veronica’s Cup”, competiţie internaţională de tradiţie organizată în localitatea Kamnik din Slovenia. „Orice victorie mă bucură, dar şi înfrângerile îşi au rostul lor. Ele mă ambiţionează să ţintesc mai sus şi să muncesc mai mult. Acum am ajuns să mă adaptez la rutina de competiţie, să controlez fiecare detaliu ca să obţin rezultate cât mai bune”.



Viitorul sună „very well”

Pentru Alexandru, drumul pe care vrea să-l parcurgă mai departe în viaţă se vede foarte clar. Pe termen scurt, este Cupa Europeană de Cadeţi de la Rovereto, Italia, ce se va desfăşura luna viitoare. „Mai departe, vreau să mă pregătesc şi, dacă va fi ca ramura sportivă pe care o practic să-şi găsească loc în calendarul olimpic, mi-aş dori să pot reprezenta România la viitoarele Jocuri Olimpice”. Pe linie profesională, Alexandru ar dori să urmeze tradiţia familiei, el visând să devină poliţist-detectiv, specialist în criminalistică. Dar nu pe meleagurile natale, ci chiar în ţara lui Sherlock Holmes. Pentru aceasta a luat testul de cunoaştere a limbii engleze Cambridge cu calificativul maxim. Acesta a fost un prim pas făcut către admiterea la academia care pregăteşte inspectori de poliţie pentru Scotland Yard. „Visul meu este să ajung comisar sau inspector de poliţie acolo, în Marea Britanie”. Până atunci, Alexandru are o viaţă activă şi în afara şcolii şi a tirului cu arcul. Astfel, împreună cu un grup de prieteni a pus bazele unei echipe de streetball. În plus, este membru activ în echipa de voluntari care pun umărul la buna desfăşurare a acţiunilor din cadrul mai largului eveniment numit “Bacău – Capitala Tineretului din România”. „Toate aceste activităţi mă ţin ocupat până seara-târziu, fapt care i-a îngrijorat pe părinţii mei, mai ales pe mama. Dar altfel nu se poate, sunt multe de făcut şi ea a înţeles asta”.

În concluzie, Alexandru Lăpuşneanu este un tânăr băcăuan care îşi urmăreşte ţelurile aidoma cercurilor colorate de pe panouri, iar acţiunile sale, asemeni săgeţilor lansate din arc, zboară drept şi direct la ţintă.

Palmares:

– Locul I şi campion naţional la Campionatul Naţional 3D Juniori de la Predeal, în 2016;

– Locul al II-lea la Campionatul Naţional de Juniori 2 şi 3 de la Oradea, în 2016;

– Locul al II-lea la Campionatul Naţional Indoor de Cadeţi de la Deva, în 2017;

– Locul al III-lea la “Cupa Primăverii” Bucureşti Outdoor, în 2017;

– Locul al II-lea şi vicecampion la Campionatul Naţional Indoor de la Deva, în 2018;

– Locul I la Selecţia pentru competiţii internaţionale de la Bucureşti, în 2018;

– Locul al II-lea la proba individuală a Turneului International World Archery “Veronica’s Cup” de la Kamnik, Slovenia, în 2018;

– Locul I la proba de dublu mixt, alături de Alexandra Creangă, la Turneul International World Archery “Veronica’s Cup” de la Kamnik, Slovenia, în 2018.