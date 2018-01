Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 18 – 18 ianuarie, ora 20

Fenomene și regiuni vizate: vânt puternic, viscol, zăpadă troienită în Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură;

În Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, viteza vântului la rafală va depăși 80…90 km/h, iar pe creste se vor atinge 120 – 140 km/h, viscolind ninsoarea și troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m. Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 01 – 18 ianuarie, ora 17

Fenomene și regiuni vizate: vânt tare, ninsori viscolite în județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și zona joasă a județelor Neamț și Bacău;

În județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și în zona joasă a județelor Neamț și Bacău, vor fi intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 75…85 km/h și temporar va ninge viscolit.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

