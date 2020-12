Duminică a fost cea mai scăzuta prezență la alegeri în județul Bacău. Conform cifrelor oficiale, doar 27,95% din electori au fost la urne, sub media pe țară (31,84%) dar și mult sub prezența de la alegerile locale din septembrie (41,56%) și sub prezența de la parlamentarele de acum patru ani (35,81%).

Știm cu toții că numărul de electori este umflat, neavând nici o legătură cu realitatea, dar, chiar și așa, absenteismul a fost la el acasă. Ca și în restul țării, marea parte a votanților au preferat să stea acasă, unii din teama de virus, alții pentru a protesta față de oferta clasei politice.

Rezultatele la nivel județean confirmă, oarecum, votul politic de la alegerile locale, excepție fiind ascensiunea AUR. Pe baza datelor de acum, fără redistribuirea voturilor, se poate spune că PSD are clar trei deputați, PNL, doi și USR PLUS și AUR câte unul.

Conform ordinii de pe liste ar fi vorba despre Ionel Floroiu, Costel Dunava și Claudiu Ilișanu de la PSD, Mircea Fechet și Cătălina Ciofu de la PNL, Teodor Lazăr de la USR-PLUS si Antonio Andrușceac de la AUR. Dacă nu se va schimba nimic, ar mai putea intra în Parlament, dupa redistribuire, Ana-Maria Cătăuță de la PSD, Cristian Paul Ichim de la USR-PLUS și Elena Hărătău de la PNL.

La Senat ar intra înainte de redistribuire Bianca Mihaela Purcărin de la PSD și, după redistribuire, Ionela Cristina Breahnă-Pravăț de la PSD, Sebastian Cernic de la USR-PLUS și Cătălin Daniel Fenechiu de la PNL.

La Senat

PSD -59.476 voturi – 36,95%

PNL -34.601 voturi – 21,49%

USR PLUS – 21.085 voturi – 13,10%

AUR – 18.239 voturi – 11,33%

PMP – 7.677 voturi – 4,77%

PRO România voturi – 5.872 – 3,65%

PER – 3.541 voturi – 2,20%

PPU – 3.009 voturi – 1,87%

La Camera Deputaților

PSD – 58.238 voturi – 35,60%

PNL – 34.588 voturi – 21,15%

USR PLUS – 21.161 voturi – 12,94%

AUR – 19.945 voturi – 12,19%

PMP – 8.197 voturi – 5,01%

PRO România voturi – 6.341 – 3,88%

PER – 3.580 voturi – 2,19%

PPU – 2.947 voturi – 1,80%

Dragoș Benea: “Mulțumim, Bacău!”

Președintele organizației județene Bacău a PSD, europarlamentarul Dragoș Benea, a ținut să mulțumească alegătorilor pentru votul acordat partidului.

“În calitate de preşedinte al PSD Bacău, mulțumesc tuturor băcăuanilor care ne-au creditat prin votul acordat la alegerile parlamentare de duminică. E un vot care ne responsabilizează odată-n plus şi sunt sigur că echipa social-democrată va reprezenta Bacăul, cu eficiență şi demnitate, în viitorul Parlament.

Din păcate, ambiția iresponsabilă a guvernului PNL a făcut ca alegerile să fie organizate în cel mai neprielnic moment cu putință, fapt concretizat într-o prezență la vot foarte scăzută, de natură a ştirbi reprezentativitatea acestui scrutin şi a viitorului Legislativ.

Parlamentul, şi-aşa lovit în ultimii ani de tot felul de campanii denigratoare, trebuie să funcționeze acum şi sub “sancțiunea” celui mai slab vot din istoria democratică a ultimilor 30 de ani. Aici ne-a adus joaca de-a alegerile a PNL promovată, inconştient & imprudent, de un guvern care n-a avut niciodată ca prioritate sănătatea băcăuanilor/românilor.

Scorul de 37 la sută obținut de PSD în județul Bacău este unul satisfăcător în condițiile absenteismului istoric la urne, dar şi a ascensiunii unui curent politic extremist, făcut posibil de gestionarea haotică a pandemiei de către PNL, în domenii sensibile ptr. români precum sănătatea şi cultele.

Mulțumesc, nu în ultimul rând, primarilor, consilierilor locali & județeni, echipei de candidați, simpatizanților şi militanților noştri pentru implicarea arătată la aceste alegeri care, să admitem, nu reprezentau o Urgență pentru România.

Cred cu tărie că atât la locale, cât şi la parlamentare, PSD a propus cea mai bună garnitură de candidați raportat la competitorii noştri politici. Sunt oameni bine pregătiți, implicați, o echipă în adevăratul sens al cuvântului, care a “tractat” politic mai mult decât liderul organizației”.

Viorel Miron: “Chiar dacă este un procent slab, este mult mai bun decât cel din 2016”

Viorel Miron, președinte PNL filiala Bacău, a declarat pentru Deșteptarea că scorul obținut de partid e mai bun decât rezultatul din 2016, dar se putea si mai bine.

„Am dorit să avem un scor mai mare, un procent mai mare, dar, probabil și din cauza faptului că a fost o prezență scăzută la vot, pe de altă parte, a apărut și partidul ăsta nou, AUR, care a mai luat și el din electorat. Am luat un scor care a fost sub media națională, dar… Față de alegerile locale, când am obținut 27% împreună cu USR-PLUS, de data aceasta am obținut apoximativ 22%, singuri. Dacă ar fi fost să fim în alianță am mai fi adunat vreo 16% și ne-am fi dus la 38%. Chiar dacă este un procent slab, este mult mai bun decât cel din 2016. Având în vedere aceste considerente, putem spune că am obținut un scor cât de cât bun.”

Cristian Ghingheș: “Un regres considerabil al USR PLUS “

Viceprimarul PLUS al Bacăului, Cristian Ghingheș, spune că rezultatul alegerilor este bun în județ pentru alianța USR PLUS, dar un regres în municipiul Bacău.

“Cu puțin noroc la redistribuire, USR PLUS va avea în județul Bacău 2 deputați și un senator, ceea ce înseamnă o reprezentare triplă în Parlament față de cea din 2016. Într-un județ roșu aprins, cu 62 de primării PSD, să îți dublezi scorul în 4 ani cred că este o performanță.

Totuși, ceea ce trebuie să ne dea de gândit este rezultatul de pe municipiul Bacău, unde PSD s-a clasat pe locul I în preferințele electoratului. Este un regres considerabil al USR PLUS la capitolul scor politic față de alegerile europarlamentare din 2019.

După afișarea rezultatelor finale, sunt câteva întrebări la care suntem obligați să găsim răspunsuri, fără să aruncăm vina pe cetățeni (că văd că există în bulele noastre acest trend): realist și obiectiv, național dar și local, am făcut tot ce ține de noi ca să scoatem băcăuanul de rând din casă (ca strategie, ofertă electorală, mesaje lansate, oameni scoși în față, program, campanie la unison etc)?”