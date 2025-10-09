Alege anvelopele potrivite pentru sezonul rece!

Pe măsură ce temperaturile scad, drumurile devin tot mai provocatoare. Am stat de vorbă cu Alexandru Turcu (Velorom Group), grup de firme specializat în comercializarea de anvelope noi și second-hand, despre cum ne pregătim mașina pentru sezonul rece și care sunt cele mai bune alegeri pentru siguranță și buget.

Reporter: De ce este atât de importantă schimbarea anvelopelor odată cu venirea iernii?

A.T.: Pentru că o anvelopă potrivită sezonului poate face diferența între o frânare sigură și o situație riscantă. Anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un cauciuc special care rămâne moale și aderent chiar și la temperaturi sub zero grade. Profilul lor mai adânc și tăieturile în formă de lamele ajută la prinderea mai bună pe zăpadă și gheață. Cele de vară, în schimb, se întăresc la frig și pierd aderența exact când ai nevoie de ea.

Reporter: Mulți șoferi aleg anvelope allseason. Sunt ele o soluție bună?

A.T.: Da, dar depinde de stilul de condus și de zona în care circuli. Pentru orașe sau regiuni cu ierni mai blânde, anvelopele allseason pot fi o opțiune practică, mai ales dacă nu vrei să schimbi cauciucurile de două ori pe an. Totuși, dacă mergi des în zone montane sau pe drumuri acoperite cu zăpadă, recomandăm anvelope de iarnă dedicate — diferența se simte clar la frânare și control.

Reporter: Ce ne puteți spune despre anvelopele de buget, mai ales cele din China? Merită investiția?

A.T.: Absolut. În ultimii ani, producătorii din Asia, în special cei din China, au evoluat mult. Au investit în tehnologii moderne și au efectuat teste riguroase. Astăzi, găsim pe piață anvelope de buget cu performanțe foarte decente, potrivite pentru șoferii care vor un produs nou, sigur și accesibil. Desigur, nu se ridică la nivelul brandurilor premium, dar oferă un raport calitate-preț excelent.

Reporter: Cum se compară anvelopele noi de buget cu cele second-hand?

A.T.: Din experiența noastră, o anvelopă nouă de buget e aproape întotdeauna o alegere mai sigură decât una premium, dar uzată. Mulți nu realizează că anvelopele second-hand pot avea defecte interne, fisuri sau uzură inegală, chiar dacă la exterior arată bine. O anvelopă nouă, indiferent de marcă, îți oferă siguranța unei structuri intacte și performanțe previzibile.

Reporter: Ce sfaturi le oferiți șoferilor care urmează să-și cumpere anvelope pentru iarnă?

A.T.: În primul rând, să verifice marcajele „M+S” și simbolul fulgului de zăpadă – acestea confirmă că anvelopa e omologată pentru iarnă sau allseason. Aici vreau să fac o paranteză pentru că există o mare confuzie în rândul șoferilor. Inscripția M+S se referă la profilul anvelopei ( lamele pentru evacuarea apei) și nu la compoziția acesteia,din acest motiv atât anvelopele de iarnă cât și cele allseason au respectiva inscripție. Diferențele dintre ele fiind date de pictogramele de pe lateral și a inscripției allseason, 4season,4s sau winter în cazul celor de iarnă,deasemeni ambele au afișate fulgul de nea sau creasta alpină ( 3pmsf ). Apoi, să se uite la data fabricației (DOT), pentru că un cauciuc prea vechi își pierde proprietățile chiar dacă n-a fost folosit. Să aleagă întotdeauna un set complet de patru anvelope potrivite și să evite combinațiile. Iar dacă bugetul e limitat, să meargă pe variante noi de buget, care sunt sigure și accesibile.

Reporter: Cum descrieți, pe scurt, alegerea corectă pentru iarnă?

A.T.: Într-un cuvânt: echilibru. Să alegi anvelope noi, potrivite sezonului și mașinii tale, fără să te lași ghidat doar de preț sau de reclamă. Pe drumurile noastre, unde gheața, zăpada și gropile sunt la ordinea zilei, anvelopele bune înseamnă siguranță, confort și economie.

Reporter: Un ultim sfat pentru șoferi?

A.T.: Să nu amâne schimbarea. Iarna vine mai repede decât ne așteptăm, iar anvelopele potrivite sunt primul pas spre drumuri fără stres. Siguranța ta începe acolo unde cauciucul atinge asfaltul.

Participați la concursul organizat de VeloRom și Deșteptarea

Câștigă 4 anvelope allseason de la VeloRom! Ai o mașină? Ai și noroc? Hai să vedem!VeloRom lansează un concurs care te pune pe roți… la propriu! Punem la bătaie un set de 4 anvelope allseason, perfecte pentru drumurile din România – de la cafeaua din centru până la concediul de munte cu toată gașca.

Ce câștigi?

✔️ 4 anvelope 205 55 16 noi-nouțe, allseason, marca Sunny(nu, nu sunt second din Germania)

✔️ Montaj inclus – pentru că nu vrem să te lăsăm cu ele în portbagaj

✔️ Zâmbet garantat la volan 😎

Cum intri în concurs:

Intri pe pagina FB Deșteptarea și lași un comentariu la postarea cu concursul, cu răspunsul la întrebarea: Ce melodie ai pune pe drum dacă ai avea cauciucuri noi de la VeloRom?

Concursul se desfășoară exclusiv pe pagina oficială de Facebook Deșteptarea, în perioada 7 – 12 octombrie 2025, ora 12:00 (inclusiv). Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți și anunțat pe data de 12 octombrie 2025, ora 14:00, printr-o postare publică pe pagina menționată.