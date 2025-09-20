Aleargă pentru Matei: Cross caritabil în Parcul Gherăiești pe 4 octombrie

Pe 4 octombrie, comunitatea din Bacău este invitată să alerge pentru o cauză nobilă: sprijinirea lui Matei Chirica, tânărul de 19 ani care, în urma unui accident de bicicletă petrecut în primăvara acestui an, a rămas paralizat.

Inițiativa aparține prietenilor lui Matei de la Don Bosco, acolo unde, încă din 2024, s-a format un grup de tineri pasionați de alergare. Din dorința de a da un sens pasiunii lor, aceștia au creat evenimentul „Kilometri pentru speranță”, un cross caritabil prin care, la fiecare ediție, sunt susținute cazuri sociale alese.

Anul acesta, fondurile strânse vor fi direcționate către recuperarea medicală a lui Matei. „Zi de zi, el luptă pentru independență și autonomie, dar are nevoie de comunitatea din jurul lui pentru ca povara financiară să fie mai ușor de dus”, a transmis primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Evenimentul se va desfășura în Parcul Gherăiești, pe un circuit de 1,6 km, cu startul din zona de beton, lângă locul de joacă, spre panta mare. Organizatorii au pregătit trei curse, adaptate diferitelor niveluri de pregătire fizică. Taxa de participare – 30, 40 sau 45 de lei, în funcție de cursă – va fi direcționată integral către fondul de donații. Cei care se înscriu rapid pot primi și un tricou personalizat cu număr.

Organizatorii și edilul Bacăului speră ca numărul participanților să ajungă la 300. Înscrierile se fac online, prin linkul publicat în primul comentariu al primarului.

„Haideți să dăm vestea mai departe și să-i oferim împreună lui Matei un motiv în plus de speranță!”, a îndemnat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.