Cu episoade cu viscol, zapada si ger, iarna poate fi destul de neplacuta, mai ales pentru persoanele care prefera mai degraba confortul zilelor din sezonul cald. Si totusi, pentru ca locuim intr-o zona de clima temperat continentala de tranzitie, specifica pentru Europa Centrala, avem in Romania inclusiv o perioada destul de rece, cu aprogeu pe timpul iernii. Asadar, cel putin 2-3 luni pe an ne confruntam cu temperaturi foarte scazute, vant puternic si alte fenomene meteorologice nu tocmai placute…

Suntem in plina iarna si, pe cat posibil, putem sa folosim anumite ajutoare pentru a ramane in casa mai mult timp in aceasta perioada. Prin ajutoare ne referim desigur la… tehnologie! Cel mai multe locuinte din Romania au in prezent o conexiune fixa la internet. In multe cazuri exista mai multe conexiuni la dispozitie, daca ne gandim si la internetul mobil si la retelele publice de tip wireless, care “bat” si spre multe locuinte din zonele respective (de exemplu, retele ale unor benzinarii, agentii bancare, supermarketuri, hoteluri etc.).

Daca ai cel putin un gadget conectat la internet, deja ai mai putine motive de a iesi din casa pe vreme neplacuta. Sa ne gandim in primul rand la informatii – cine mai are nevoie de presa scrisa cand are totul pe internet, la distante ce se masoara in clickuri?! Apoi, domeniul cu cea mai mare expansiune pe piata locala: comertul electronic. Orice ai avea nevoie, poti comanda online. Produsele vin apoi la tine prin curier rapid.

Cu ani in urma era vorba mai mult despre produse precum carti, electronice si electrocasnice, mobilier, jucarii etc. Acum, poti comanda inclusiv articole de imbracaminte si incaltamine si chiar produse alimentare. In unele cazuri, daca locuiesti intr-un oras mare, poti avea produsele solicitate chiar si in aceeasi zi, chiar si intr-o ora! Si ne referim aici atat la laptopuri si smartphone-uri, cat si la produse perisabile, precum lapte, fructe, branzeturi sau oua!

Tehnologia, prin prisma dispozitivelor conectate la internet (fie ele smartphone-uri, tablete, laptopuri sau desktopuri) te ajuta sa faci si operatiuni bancare si sa platesti facturile la utilitati si nu numai. Poti face transferuri si plati prin internet banking / mobile banking, precum si prin platformele de plati online. Online poti sa-ti planifici si vacante – faci rezervari de hoteluri pe website-urile de profil, cumperi bilete de avion online, cumperi chiar bilete de acces la diverse obiective si la diverse evenimente (concerte, spectacole etc.).

Daca ai mult timp liber si vrei sa il petreci in mod placut, poti face neasteptat de multe lucruri acasa! Ai cinema la tine acasa, mai ales daca ti-ai cumparat si un TV cu ecran mare. Poti sa gasesti filme online, inclusiv pe platforme cu plata pe baza de abonament. Serialele tale favorite, filmele tale favorite si chiar competitiile sportive care iti plac pot fi urmarite cand doresti, la comanda, gratie tehnologiei moderne.

In zona de divertisment, ai online case pariuri live unde adrenalina poate atinge cote maxime. Nu trebuie sa te deplasezi in agentii de pariuri clasice, ai agentiile acasa – atentie insa, alege numai case de pariuri cu licenta locala. Bonusuri, cote mari, ponturi bune – toate le gasesti pe internet, de asemenea, alaturi de transmisiuni live din fotbal, tenis si alte sporturi. Esti fan Barcelona? Ii poti urmari parcursul spre titlul de campioana in La Liga si in acelasi timp poti paria pe meciurile sale din campionat, in speranta ca te vei bucura si mai mult de succesele sale.

Ai asadar o multime de motive sa ramai in casa. Cand pleci afara, o poti face doar de placere. Desigur ca nu este recomandat un stil de viata sedentar, dar… poti avea si sala de fitness la tine acasa, cu aparaturi comandate – desigur – online.