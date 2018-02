Două articole care apar astăzi în ziarul nostru au ceva în comun: sănătatea. Am fost ieri la un simpozion organizat de unul dintre cei mai interesanți oameni de afaceri din Bacău, Ioan Neculcea, care de câțiva ani ne uimește cu ceea ce fabrică în instalațiile sale industriale din Filipești. Produse care an de an au etalat calități care le ridică la mare nivel. Ce legătură are acest simpozion cu sănătatea? Simplu. E sănătatea noastră, a tuturor, pe de o parte, și sănătatea plantelor pe care ni le oferă agricultura prin industria chimică de profil, adică aceea care produce substanțele prin care se combat bolile și dăunătorii plantelor, dar prin care se face și agricultură ecologică.

Ești ceea ce mănânci, spun unii dintre specialiștii de marcă. Da, dar suntem și ceea ce ni se dă de mâncare, pentru că, vrem nu vrem, mâncăm ce găsim. Nu știu alții cum sunt, dar eu care am prins deja la butonieră ceva zeci de ani, chiar cred că pot spune fără teamă că numai de vreo 20 de ani tot aud de pericolele infernale din farfurie, de care nu prea auzeam în anii de demult. De ce? Nu că pe vremea aceea nu prea aveam ce mânca. Acum, însă, auzim că unii producători d-ale gurii ne otrăvesc, pur și simplu, cu bună știință. De acest fenomen se ocupă, cu diverse rezultate, mediciniștii și toți cei din lanțul lor „trofic” profesional. Adică oameni care chiar fac eforturi intelectuale, cu bani buni din bugete, ca noi să trăim cum strămoșii noștri trăiau pe gratis: bine și curat! Pericolele, în acest sens, sunt multe, iar mâncarea e unul dintre ele. De mâncarea noastră „curată” se ocupă însă și agricultorii și industria din avalul domeniului lor. Unii, precum fabricantul băcăuan de produse „medicale” pentru plante, vor să se facă agricultură… ecologică. Adică una curată. Ieri, un cercetător științific maghiar a concentrat, în numai câteva cuvinte ceea ce am spus eu aici:„suntem ceea ce trece prin stomacul plantei!”. De aceea, m-am și gândit: agricultura curată pune sănătatea pe pâine! 0 SHARES Share Tweet

